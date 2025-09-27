Türkiye'nin en büyük tenceresinde 6 ton pilav pişirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının Edirne'de düzenlediği "Yaşayan Miras Festivali" çerçevesinde, 6 ton pirinç pilavı pişirildi.

Türkiye'nin pirinç üretiminin yaklaşık yüzde 60'ının yetiştirildiği Edirne'de hasat edilen 6 ton pirinç, Türkiye'nin en büyük tenceresinde pişirildi.

Dev tencerede pişirilen pilav, vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar pilav alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'de pirincin yarısının Edirne'de, yüzde 35'inin ise İpsala ilçesinde üretildiğini belirterek, "Önümüzdeki yıl Guinness rekorlar kitabına girmek için bir denememiz olacak. Dünya rekorunu inşallah Edirne'de kıracağız. Bu sene 6 ton ile deneme yaptık. Önümüzdeki yıl Guinness rekorlar kitabına girmeyi hedefliyoruz" dedi.