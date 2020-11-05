Türkiye’nin en girişimci-yenilikçi üniversitesi ODTÜ

05 Kasım 2020

ANKARA (DÜNYA)

TÜBİTAK tarafından oluşturulan yöntemle her yıl belirlenen TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksine göre Girişimci ve Yenilikçi Üniversite sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı.

Sırasıyla ODTÜ, BİLKENT ve İstanbul Teknik Üniversitesi en yüksek puanı alan üniversiteler oldu.

2020 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksinin ilk 10 üniversitesi şöyle:

ODTÜ, BİLKENT, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İzmit Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bu arada TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülleri sahipleri de açıklandı. Ödüller kapsamında, jüri değerlendirmesiyle 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Ödül alan bilim insanları şöyle:

Bilim alanı

Temel Bilimler Alanında; Profesör Doktor Mustafa Soylak ve İsmail Türkan,

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ alanında; Profesör Doktor Özgür Barış Akan ve Hilmi Volkan Demir

TÜBİTAK Teşvik Ödülleri

TEMEL BİLİMLER alanında; Dr. Öğr. Ü. Bilge Baytekin ve Ferdi Karadaş

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ alanında; Prof. Dr. Sinem Çöleri ve Hakan Usta, Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin ve Mustafa Serdar Önses

SAĞLIK BİLİMLERİ alanında: Prof. Dr. Elif Çadırcı, Doç. Dr. Aydan Dağ ve Tevfik Tamer Önder

SOSYAL BİLİMLER: Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Doç. Dr. Emre Selçuk, Dr. Öğr. Ü. Selim Erdem Aytaç ve Gaye Soley

TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ: Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan