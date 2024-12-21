Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Eksi 23,3 derece...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü en soğuk illeri açıkladı. Türkiye'nin en soğuk ili oldu sıfırın altında 23,3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi olurken, şehirde ağaçlar kırağı tuttu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Göle'de ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.