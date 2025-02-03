Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni testi başarıyla tamamlandı

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki önemli projelerinden biri olan Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin yeni test atışı Rize’de yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen test, saat 12.37’de başarıyla tamamlandı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun, Türkiye’nin şu ana kadar ürettiği en uzun menzilli füze olarak dikkat çekiyor. Daha önce 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023’te aynı bölgede test edilen füze, bu yeni deneme ile test sürecine devam etti.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli projeleri arasında önemli bir yere sahip olan Tayfun füzesinin menzil, hedef doğruluğu ve teknik özellikleri konusunda detaylı bilgiler paylaşılmadı. Ancak gerçekleştirilen testler, Türkiye’nin balistik füze teknolojisindeki ilerleyişini gözler önüne seriyor.