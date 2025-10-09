Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta son 4 yılın en düşük debisi!

Kuraklık, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın debisini olumsuz etkiledi. Ekim ayı ortalamalarına göre nehirde son 4 yılın en düşük seviyesine ulaşıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ırmağın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde geçen yıl ekimde saniyede 4,35 metreküp olan ortalama debi, bu yıl aynı dönemde 3,11 metreküp olarak kaydedildi. Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde ise geçen yıl saniyede 7,8 metreküp olan ortalama debi, bu yıl ekimde 5,86 metreküp seviyesine geriledi.

Böylece Kızılırmak, ekim ayı ortalama verilerine göre son 4 yılın en düşük debisine inmiş oldu.

1355 kilometre uzunluğunda

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Samsun'daki Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, 1355 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun nehri konumunda bulunuyor. Düzensiz rejimiyle bilinen ve özellikle ilkbaharda taşma noktasına ulaşan Kızılırmak üzerinde Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajları yer alıyor.