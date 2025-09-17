Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tüneli Hatay’da yükseliyor

Hatay’da yapımı devam eden Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli, Türkiye’nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemi başlatacak.

Amanos Dağları’nı tünellerle aşarak İskenderun ve Antakya’yı birbirine bağlayacak proje, uzun yıllardır sürücülerin en zorlu rotalarından biri olan bu bölgede ulaşımı kolaylaştıracak.

15 Nisan 2024’te yapımına başlanan proje, 8 bin 5 metre uzunluğu ve 17 metre genişliğiyle Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tüneli olma özelliğini taşıyor.

Tünelin tamamlanmasıyla birlikte hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanacak, Hatay’ın yeniden imar sürecine büyük katkı verilecek.

Çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tünelde incelemelerde bulunarak projenin geldiği aşamayı paylaştı.

Vali Masatlı, “Bu proje milli bütçeden yapılan en büyük yatırımlardan biridir. Tünelin sekiz ayrı noktasında ekiplerimiz 24 saat esaslı çalışıyor. İlk tünelde yüzde 74, ikinci tünelde yüzde 5, viyadük imalatında ise yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. İnşallah 2026 yılı sonuna doğru bu mega projeyi tamamlamayı öngörüyoruz” dedi.

Hatay’a değer katacak

Vali Masatlı, Belen Tüneli’nin tamamlanmasıyla hem ekonomik açıdan hem de zaman tasarrufu bakımından önemli bir kazanım sağlanacağını vurguladı.

Masatlı, “Bu proje, Hatay’ın yeniden imar sürecinde şehre değer katacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte Belen Tüneli’nin açılışına şahit olacağız” ifadelerini kullandı.