Türkiye’nin en zengin iş insanıydı... Mehmet Emin Karamehmet kaza geçirdi!

Bir dönem Forbes'in en zenginler listesinde yer alan, Turkcell ve Digiturk gibi dev markaları kuran Çukurova Holding'in sahibi Mehmet Emin Karamehmet, İstanbul Etiler'de trafik kazası geçirdi.

Aracıyla seyir halindeyken kontrolü kaybeden 80 yaşındaki ünlü iş adamı, önce kaldırıma çıktı ardından da bir bankanın ATM'sine çarptı.

Ağır hasar oluştu

Türkiye'ye birçok marka kazandıran ve 2010 yılında Forbes'in en zengin Türk olarak seçtiği Karamehmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede ağır hasar oluştu.

Etiler'deki kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mehmet Emin Karamehmet kimdir?

1 Nisan 1944'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan Mehmet Emin Karamehmet, Çukurova Holding'in sahibidir. Liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Koleji'nde tamamlamıştır.

Forbes Dergisinin 2010 yılında açıkladığı dünyanın en zenginleri sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş adamı olmuştur. 2011'de ise bu sıralamada en zengin 10. Türk iş adamı 2012 de açıklanan sıralamada ise en zengin 16. iş adamı olmuştur.

Yapı Kredi Bankası, Pamukbank, BMC, Turkcell, Superonline, Digiturk, Skyturk360, Show TV ve Akşam Gazetesi gibi birçok şirketin kurucusudur.

2010 yılında Forbes dergisinin 'En Zengin 100 Türk' seçtiği iş adamı 4 milyar dolarlık bir servete sahipti.

2002 yılında sahibi olduğu Pamukbank'a TMSF tarafından el konulmuş, 2004 yılında ise diğer bankası Yapı Kredi satış sürecine girmiştir. Serveti bu dönemde büyük ölçüde düşüşe uğrayan Karamehmet 2005 yılında da Turkcell hisselerinin bir kısmını borçlarından dolayı sattı.

Feride Karamehmet ile evli olan ünlü iş adamının bir kızı vardır.