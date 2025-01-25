Türkiye'nin gündemi yangın tüpü... Nasıl kullanılır, alırken neye dikkat edilir ve güncel fiyatı ne?

Bolu'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi, binaların yangın güvenliğine dair tartışmaları yeniden başlattı. Binalarda yangın güvenliği kapsamında yangın dedektörü, yangın merdiveni ve yangın tüpünün bulunması, olası bir yangın durumunda can kayıplarını önleyebiliyor.

Bolu'daki yangının ardından vatandaşların yangına ilişkin önlemleri arttı. Bunların başında ise herkesin satın alarak evde veya işyerinde kolaylıkla kullanabileceği yangın söndürme tüpleri geliyor.

Yangın tüpü alırken nelere dikkat edilmeli?

Yangın tüpü nasıl alırken bazı önemli noktalara dikkat edilmeli. Yangın tüpünün mutlaka üretim tarihi kontrol edilmeli, çok eski tarihli olanlar satın alınmamalı. Tüpü yerleştirilmesi ve kullanımının kolaylığı yangın sırasında müdahaleyi kolaştıracaktı. Yine dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, tüpün kullanılması planlanan alanın büyüklüğüne uygun olması. Ayrıaca evde yangın çıkarabilecek materyallere göre yangın tüpünün tipi seçilmelidir.

Yangın söndürme tüpü nasıl kullanılır?

Pek çok insan yangın sırasında nasıl tüpün kullanılacağını bilmez. Ancak bu bilgi bir kriz anında altın değerinde olabilir. Tüpü kullanırken yangına 1,5-2 metre mesafede bulunmanız gerekiyor. Eğer dışarıdaysanız rüzgarı arkanız almasınız. Yangın tüpünün piminin çekilmesinin ardından doğrudan ateşe doğru püskürtülmeli. Yangında tek bir noktaya değil sağa sola da püskürtme yapılmalı.

Yangın söndürme tüpü ne kadar etkili? (Ev için yangın söndürme tüpü)

Yangın söndürme tüpü, kullanılacak alana uygun olmalı. Yangın tüpünün büyüklüğü daha büyük yangınlara ve alanlara müdahalede kolaylık sağlar. Örneğin mutfakta 2,5 kiloluk, oturma odası ve yatak odası gibi yerlerde 5 kiloluk, garaj veya atölyelerd ise 10 kiloluk yangın tüpü önerilir.

Yangın söndürme tüpü fiyatları (Ocak 2025)

Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle ilgili merak ettiği konulardan biri de fiyatları. Tüp fiyatları boyutlarına, markasına ve türüne göre değişlik gösteriyor.

Örneğin internette 1 kilogramlık toz yangın söndürücü 340 TL ila 540 TL aralığında satılıyor. 2 kilogramlık yangın tüpleri ise 550 TL'den başlıyor. İnternette 6 kilogramlık tüpleri 700-800 TL bandında bulmak mümkün.