Türkiye'nin ham petrol ithalatı azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, toplam petrol ürünleri ithalatı yüzde 7,82 azalarak 3 milyon 912 bin 199 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı yüzde 40,21 artışla 1 milyon 298 bin 162 tona çıktı.

Üretimde azalış

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de yüzde 24,64 azaldı ve 2 milyon 599 bin 291 ton seviyesine indi.

Motorin türleri üretimi yüzde 36,6 azalarak 1 milyon 12 bin 155 ton olurken, benzin türleri üretimi %yüzde 5,64 azalarak 438 bin 345 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 6,81 azalarak 483 bin 818 olarak gerçekleşti.

İhracat verileri de açıklandı

Aynı ayda toplam petrol ürünü satışları yüzde 10,87 artarak 2 milyon 971 bin 303 ton oldu. Benzin türleri satışları yüzde 30,92 artarak 427 bin 710 ton ve motorin türleri satışları yüzde 8,22 artarak 2 milyon 388 bin 356 ton seviyesine çıktı.

Benzin türleri ihracatı ise yüzde 94,01 azalarak 9 bin 733 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 90,92 azalarak 25 bin 951 ton oldu.

Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 0,33 artarak 481 bin 780 ton ve denizcilik yakıtı ihracatı yüzde 12,95 azalarak 84 bin 922 ton olarak açıklandı. Böylece toplam ihracat yüzde 26,71 düşüşle 947 bin 436 ton seviyesinde kaldı.