Türkiye'nin hava araçları yerli ve milli sistemle sertifikalandırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin hava aracı ve parçalarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli sistemle sertifikalandırmaya başladığını açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde geliştirilen KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile Türkiye, havacılıkta dışa bağımlılığı azaltan önemli bir adım attı.

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, “Bugün kendi uçağını yapıp kendi topraklarında uçurmak için onay alamayan bir Türkiye yok, kendi sertifikasını kendi veren güçlü bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.

Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen sertifikasyon sistemiyle artık hava araçları için dış onaya ihtiyaç duyulmadığını vurgulayan Uraloğlu, “Mühendisliğimiz, denetimimiz ve yazılım altyapımızla süreci uçtan uca yönetiyoruz” dedi.

Yeni sistemin yalnızca bir yazılım değil, akademik temelli uzmanlıkla desteklenen bir yapı olduğunu belirten Bakan, sertifikasyon panellerinde görev alacak uzmanların, alanında yetkin akademisyenlerden eğitim aldığını söyledi. Uraloğlu, bu yapının üniversite-sanayi işbirliğini de en üst düzeye taşıdığını vurguladı.

Tüm başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerinin sistem içinde kayıt altına alındığını belirten Uraloğlu, “Şeffaf, izlenebilir ve kanıta dayalı bir süreç inşa ettik. Üretilen çıktılar, uluslararası otoritelerce otomatik olarak kabul görebilecek nitelikte olacak” dedi.

Vecihi Hürkuş’un yıllar önce yarım kalan hayalini gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, “Gökyüzümüzde, kendi mühendisliğimiz ve kurallarımızla var olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Yeni sertifikasyon sistemi, Türkiye’nin sivil havacılıktaki bağımsızlık vizyonunun en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.