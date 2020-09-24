"Türkiye'nin ilaç borcu 2.3 milyar dolara çıktı, şirketler satışı durdurabilir"

24 Eylül 2020

Türkiye ABD İş Konseyi'nin (TAİK) internet üzerinden düzenlenen ticaret konferansında konuşan ABD'nin Türkiye büyükelçisi David Satterfield, kamu hastanelerinin ABD'li ilaç şirketlerine geçen yıl 230 milyon dolar olan borcunun 2.3 milyar dolara çıktığına dikkat çekti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a ilettiğini belirten Satterfield, ertesi yıl ise Türkiye'nin ABD'li şirketlerden alacaklarından büyük ölçüde vazgeçmelerini istediğine dikkat çekti.

Satterfield konuşmasında, ABD'li şirketlerin Türkiye pazarından ayrılmayı ya da varlıklarını azaltmayı değerlendireceklerini ve bu durumun Türkiye'nin çıkarına olmadığını ifade etti.

Satterfield ayrıca sosyal medya yasası hakkında da endişelerini dile getirerek, "Büyük sosyal medya şirketlerinin kullanıcı verilerini sadece Türkiye'de depolamasını zorunlu kılan düzenleme içinde eşit olmayan şartlarda rekabeti barındırır" dedi ve gelişmelerin ABD'li şirketlerin Türkiye'den ayrılmasıyla sonuçlanabileceğini belirtti.