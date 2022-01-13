Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263 uzaya gönderildi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan Türkiye'nin ilk mini cep uydusu Grizu-263, SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı.
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Cep uydusu, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında ölen madencilerin isimlerin taşıyor. ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev kalması planlanıyor.
5x5x5 santimetre ebatlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin euro fırlatma maliyetiyle uzaya gönderildi.
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