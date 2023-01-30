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Türkiye'nin ilk hidrojen köyü ‘HyVillage’ kurulacak

Hidrojen köyü projesi kapsamında doğal gaza belli oranlarda hidrojen karıştırılarak karışım gazının konutlar, proses test laboratuvarı ve merkezi ısıtma sistemi test laboratuvarına verilmesi amaçlanıyor.

Dünya Gazetesi
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GAZBİR-GAZMER Proje ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Mehmet Şerif Sarıkaya, Türkiye'nin ilk hidrojen saha uygulaması olacak "HyVillage (Hidrojen Köyü)" projesinin, onay süreçleri sonrasında hayata geçirileceğini söyledi.

Sarıkaya, bunun Türkiye'de hidrojen stratejisine yol göstermesi açısından stratejik bir adım olduğunu söyledi.