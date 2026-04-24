Türkiye'nin ilk hızlı treninden kritik eşik! 225 kilometre hıza ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRASAŞ tarafından üretilen trenin, dinamik fren testlerinde önemli bir aşamayı geride bıraktığı bildirildi.

Uraloğlu, üretim sürecinin tamamlanmasının ardından trenin test sürüşleri için raylara indirildiğini belirterek, dinamik yol testlerinin planlanan şekilde sürdüğünü ifade etti. Testlerin, hızlı trenin performansını ve güvenliğini ölçmek açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

"225 kilometre hıza başarıyla ulaştı"

Dinamik fren testlerinin ikinci gününde önemli bir hız seviyesine ulaşıldığını aktaran Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı. Hızlı trenimiz, testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek, mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı" ifadelerini kullandı.

Testler farklı hatlarda sürecek

Test süreçlerinin tamamlanmasının ardından trenin, saatte 225 kilometre işletme hızıyla Türkiye'nin hızlı tren hatlarında hizmet vermesinin planlandığını belirten Uraloğlu, sürecin aşamalı şekilde ilerlediğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin ilk hızlı treninin henüz yolun başında sergilediği bu performans, yerli teknolojilerimizin geldiği noktayı gösteren önemli bir milattır. Dinamik fren testlerimiz, şu an Mithatpaşa-Bilecik hattımızda devam ediyor. Buradaki süreçlerin ardından, ülkemizdeki diğer hızlı tren hatlarında test süreçlerini gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.