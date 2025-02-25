Türkiye’nin ilk iklim kanunu TBMM’ye sunuldu: Neleri değiştirecek? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ilk “İklim Kanunu” teklifinin TBMM’ye sunulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurum, “Türkiye'nin İlk İklim Kanunu, iklim değişikliği ile mücadelemize yeni bir soluk getirecek” dedi.

İklim değişikliği ile mücadelede yeni dönem

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, iklim değişikliğiyle mücadelede temel ilkeleri belirliyor. 20 madde, 2 geçici madde ve 3 farklı kanunda değişiklik içeren yasa teklifiyle İklim Değişikliği Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları netleştiriliyor. Kanunla birlikte, sürdürülebilirlik, şeffaflık, adil geçiş ve iklim adaleti gibi prensipler esas alınacak.

İklim değişikliği başkanlığı yetkilendirildi

Kanun teklifi, İklim Değişikliği Başkanlığı’na sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini izleme yetkisi veriyor. Karbon fiyatlandırması ve Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) kurulumu da Başkanlığın yetkileri arasında yer alacak.

Yerel iklim eylem planları zorunlu olacak

Her ilde vali başkanlığında bir İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak ve yerel eylem planları hazırlanacak. En geç 31 Aralık 2027’ye kadar tamamlanması gereken bu planlar, illerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için alınacak önlemleri içerecek.

Türkiye yeşil taksonomisi ve sınırda karbon düzenleme mekanizması kurulacak

Kanun teklifi, Türkiye’nin iklim değişikliği teşvik mekanizmalarını oluşturmasını da içeriyor. Türkiye Yeşil Taksonomisi ile döngüsel ekonomi ve sıfır atık uygulamaları desteklenecek. Ayrıca, ithal edilen ürünlerde sera gazı emisyonlarını düzenlemek için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması oluşturulacak.

Okul müfredatlarına iklim değişikliği dahil edilecek

Kanun teklifi kapsamında eğitim sisteminde de değişiklikler öngörülüyor. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konuları tüm eğitim kademelerinde müfredata dahil edilecek. Ayrıca, yeşil iş gücü yetiştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Net sıfır emisyon hedefi için yeni adımlar

Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda karbon yutağı alanlarının korunması için orman, tarım, mera ve sulak alanlarda gerekli önlemler alınacak. Su kaynaklarının etkin yönetimi sağlanarak, korunan alanların niteliği artırılacak.

Kanun teklifinde belirtilen tüm düzenlemelerin 31 Aralık 2027’ye kadar tamamlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı, bu süreyi bir yıla kadar uzatma yetkisine sahip olacak.