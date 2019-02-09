Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indi

09 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, denize indirilen Ufuk korvetinin istihbarat gemisi olduğunu anlattı ve şu bilgileri verdi:

"1,5 yıl önce denize indirdiğimiz Kınalıada korvetinin ardından beşinci gemimiz Ufuk korvetini de denize indireceğiz. 99,5 metre tam boyu, 3,6 metre su çekimiyle Ufuk korveti alanının lideri olmaya namzet bir gemidir. Gemi, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platforma sahiptir. Ufuk korveti, ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyor. Ufuk korvetimiz ağır iklim ve deniz şartlarında 45 gün boyunca kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğimize yönelik tehditleri anında tespit edebilecektir.

Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının hayati önem kazandığı günümüz dünyasında Ufuk Korveti'nin çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi sahada varlık göstermeyen, masada kendine yer bulamaz. Ufuk korveti, Türkiye'nin denizlerdeki gören gözü olacaktır."

Sakarya'daki tank-palet fabrikası

Savunma sanayinde kamu-özel işbirliğinin önemine de vurgu yapan Erdoğan, Sakarya'daki tank-palet fabrikasının işletme hakkının devredilmesine yönelik iddialara yanıt verdi.

Erdoğan, "Sakarya'daki tank-palet fabrikasının satılması, mülkiyetinin devri asla söz konusu değildir. Şu anda bu alımı yapan firma yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklıdır. Yapılan iş sadece 25 yıllığına işletme hakkının devredilmesidir. Fabrikada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında hiçbir gerileme olmayacaktır" diye konuştu.

Erdoğan: Almamız gereken dersler var