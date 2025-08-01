Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Jandarma Genel Komutanlığı’nda birçok terfi ve atama gerçekleştirildi. Karar kapsamında, Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı olarak tarihe geçen Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi etti.

Gülden Mat Şakir, aynı kararla Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atandı. Böylece hem ilk kadın il jandarma komutanı unvanını taşıyan hem de tuğgenerallik rütbesi alan Şakir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadın subayların yükselişini simgeleyen isimlerden biri oldu.

Bakan Göktaş’tan tebrik mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu önemli terfiyle ilgili sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Göktaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Jandarma Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi ederek Paşa unvanını aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleşen bu anlamlı atama, kadınların her alanda en üst kademelerde var olabileceğinin güçlü bir göstergesidir. Tuğgeneral Gülden Mat Şakir’i yürekten tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum.”