Türkiye'nin ilk kadın koçundan KOBİ'lere özel workshop

24 Ekim 2017

İşletme Koçu olarak KOBİ sahiplerine eğitim veren Subegüm Özünal Bulut, KOBİ'ler için yeni bir workshop düzenleyecek.

Yarın (25 Ekim 2017) 09.00-17.00 arası Levent'teki Pol Center Plaza'da gerçekleşecek olan workshop, karmaşık eğitim sistemlerini en basite indirgeyecek yeni bir iş geliştirme modelini konu alıyor. "Diğer ülkelerin KOBİ'leri nasıl nasıl mücadele ediyor, KOBİ'ler direnç taktiklerini en hızlı, en kolay nasıl hayata geçirir" gibi soruların yanıtları gün boyunca workshopta anlatılacak.

KOBİ krizlerine en hızlı yöntemle müdahale

KOBİ’ler her ülkede ekonominin gözde kuruluşları. Amerika'da Japonya'da, Avrupa'da ekonomik büyümenin sağlanmasında bir "motor" olarak görülüyorlar. Türkiye’nin ihracatının yarısından fazlasını KOBİ'ler yapıyor. Bu işletmelerin başarısızlığı ise genel olarak ekonomiyi etkiliyor.

KOBİ’ler konusunda 20 yıldır araştırma yapan İşletme Koçu Subegüm Bulut, son 2 yılda KOBİ’lerde yüksek oranda bir başarısızlığa dikkat çekiyor.

"Türkiye dahil bir çok ülkede kurulan işletmelerin hemen hemen yüzde 50'si 2 yıl sonra kapanıyor. Ayakta kalan KOBİ çok azaldı. 10 yıl boyunca işini devam ettirenlerin oranı ide yüzde 4" diyor.

Yüksek performanlı iş ekibi bulamamamaktan yakınıyorlar

Subegüm Bulut, Türkiye'nin hem ilk işletme koçu, hem de ilk Kadın Koçu. Makine Mühendisi. Marmara Üniversitesi'nde işletme master'ı yaptı. Dünyaca ünlü E-myth şirketinde koçluk eğitimi aldı. 20 yıl Türkiye'de KOBİ’lere koçluk eğitimi verdi. Amerika'daki KOBİ şirketlerini de araştırdı. "Tüm dünyada KOBİ işleyişleri birbirine çok benziyor ama bizde başarızlık oranı daha fazla.

ABD'de KOBİ'ler neredeyse Türkiye'deki holdinglere eşdeğer büyüklükte" yorumunu yapan Bulut, KOBİ sahiplerinin özellikle çalışan ekiplerden şikayetçi olduğunu, doğru iş ekibi oluşturmada sorun yaşadıklarını söylüyor. "Yaklaşık 2-3 yıldır KOBİ sahiplerinin eğitimler sırasında bana sordukları ilk soru şu: 'Çok donanımlı ve işi yükseltecek eleman bulmak nasıl mümkün?' Hemen hepsi çalışanından şikayet ediyor. Doğru çalışma arkadaşı bulamamaktan dolayı yakınmalar bu karar artınca workshop'ta bu sorunu öne çıkarmaya karar verdik" diyor. İşletme sahiplerinin karmaşık değil , basit çözümlerle ilgilendiğini vurguluyor ve ekliyor: "Bu wokshop'un önemi; KOBİ’leri güçlendirecek en kolay yöntemlerin anlatılması. Ve en hızlı şekilde hayata geçirilmesi."

'Özgür patron' olmak hayal mi?

Çarşamba günü "Zor Durumdaki İşletmelere En Kolay ve En Hızlı Çözümler" başlıklı workshop'ta en fazla dile getirilecek sorun: "Türkiye Şartlarında Yüksek Performanslı Ekip nasıl oluşturulabilir?" Bu eksende ilerleyecek olan toplantıda, Amerika'daki KOBİ’lerin hayata geçirdiği çözümlerden de söz edilecek. "Kafasını kullanan, yüksek performansa sahip bir ekip haline nasıl geliriz" sorusuna yanıt arayan iş sahipleri, bunun çözümünü en hızlı nasıl hayata geçirebilir?" Bu problemin çözümü çok yönlü tartışılacak. En yeni strateji ve sistemlerle bu soruna kalıcı çözümler paylaşılacak.

Levent'te, Pol Center Plaza'da gerçekleşecek iş buluşmasında "Zamandan ve Mekandan bağımsız" girişimciliğin yani "özgür patron olabilmenin sırları da verilecek. KOBİ’lere "3 Aylık Eylem Planı" öğretilecek. ve işletmenin "mimar gibi" nasıl yapılandırılacağına dair ipuçları anlatılacak

'Kriz zamanlarını basit çözümlerle aşmak istiyorlar'

Son dönemlerde, KOBİ’lerin ekonomik sıkıntılarının arttığı bir aşamada bir eğitim desteğinin onlar için büyük bir kolaylaştırıcı olacağına vurgu yapıyor Uzman Bulut, KOBİ’lerin en basit çözümlerle ilgilendiğini anlatıyor. "Biz de dünya ölçeğinde en gelişmiş fakat en basit bir iş geliştirne sistemini onlara bir 'yol gösterici' olarak öğretmeye karar verdik" diyor.

"Sistem İnovasyonu", "Satış sürecine ince ayar", "Mevcut ekibin analizi", "Performans artırmanın püf noktaları", "Hangi özellikteki personelle hedefe kenetlenmek mümkün", "En iyi elemanları bulmanın sırları" gibi her türlü sorun masaya yatırılacak.

Subegüm Özünal Bulut "Özgür Kaşifler"in Kurucusu. Evli ve 3 çocuk annesi. Türkiye!de yıllarca KOBİ’lerle çalıştı. Son 5 yıldır eşinin işi dolayısıyla Amerika'ya yerleşti. Amerika’nın en başarılı girişimcilerinden öğrendiği sırları da bu workshop'ta paylaşacak.