Türkiye'nin ilk teknoparkı 'teknoloji üssü' oldu

24 Ağustos 2019

Türkiye'nin ilk teknoparkı ODTÜ Teknokent, özgün helikopterden yerli insansız hava araçlarına, milli uydudan yerli savaş uçağına kadar birçok teknolojinin geliştirildiği teknoloji üssüne dönüştü.

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, teknokentte 380'in üzerinde teknoloji şirketine ev sahipliği yapıldığını söyledi.

Teknopark bünyesinde uçak-helikopter sistemlerinden uydu geliştirme projelerine, alternatif enerji projelerinden doku ve gen araştırmalarına kadar birçok farklı alanda Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Alemdar, "ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren teknoloji şirketleri ve girişimcilerin yüzde 50'si yazılım-bilişim, yüzde 21'i elektronik, yüzde 9'u telekomünikasyon, yüzde 6'sı medikal teknolojiler, yüzde 14'ü ise ileri malzeme, tarım, gıda, uzay-havacılık, enerji, otomotiv, çevre gibi diğer alanlarda Ar-Ge çalışması yürütülüyor." dedi.

Alemdar, ODTÜ Teknokent'teki şirketlerin yüzde 90'ı lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olan 7 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağladığına dikkati çekerek, söz konusu teknoparkın istihdam olanaklarıyla Türkiye'deki diğer teknoparklara da örnek olacak başarılara imza attığını dile getirdi.

Yurt içi teknoloji satışı 17 milyar lirayı aştı

Türkiye'nin ilk teknoparkı olan ODTÜ Teknokent'te Aselsan, Havelsan, TUSAŞ, Siemens, Türk Telekom, ULAK, Netaş, Nurd (Comodo), ATOS, Arçelik, Vestel, Samsung gibi global şirketlerin Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü anımsatan Alemdar, şöyle konuştu:

"ODTÜ Teknokent, özgün helikopterden yerli insansız hava araçlarına, milli uydudan yerli savaş uçağına, 5G teknolojisinden akıllı televizyonlara kadar birçok teknolojinin geliştirildiği bir teknoloji üssü haline gelmiştir. Üniversitenin araştırma kapasitesi ve bilgi birikiminin, sanayiyle iş birliği içinde teknolojik ürünlere dönüştüğü, geliştirilen teknolojilerin yüksek katma değerle küresel pazarlara satıldığı ODTÜ Teknokent'ten yapılan teknoloji ihracatı 2018 yılı sonu itibarıyla 1,4 milyar doları, toplam yurt içi teknoloji satışı 17 milyar lirayı aşmış, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmıştır."

380'den fazla patent başvurusu

Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi için ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisinin kurulduğunu da hatırlatan Alemdar, "2018 itibarıyla Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla 380'den fazla ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılmış, bu başvurular sonucunda 200'ün üzerinde patent alınmıştır." diye konuştu.

2021'de 20 yılını dolduracak

Alemdar, ODTÜ Teknokent'in 2021'de 20'nci yılını dolduracağına dikkati çekerek, bu tarihe kadar bölgenin ulusal liderliğini uluslararası arenaya taşımayı, dünya çapında adından söz ettiren, sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA