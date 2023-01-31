Türkiye’nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi Seyhan'da açıldı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeler ve çalışmalar hakkında bilgi vererek, dört yıla birçok proje sığdırdıklarını, pandeminin tüm olumsuzluklarına karşın, gecikmeli de olsa projelerini tamamladıklarını bildirdi.

Yeni projelere de başladıklarını ve önceki dönemde başlayıp yarım kalan projeleri de tamamlayıp, işlevsel hale getirdiklerini dile getiren Akay, pandemi döneminde sosyal yardımlara odaklandıklarını, bu dönemde Seyhan Belediyesi’ni her alanda üreten bir belediye haline getirme yolunda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Akay, kırsalı kalkındırmadan, burada yaşayanların kente göçünü önlemeden, sorunlarını çözmeden ve ihtiyaçlarını yaşadıkları yerde karşılamadan; gerek üretimde gerekse toplumsal yaşamdaki sorunların çözülebilmesi pek olanaklı görünmediğinin altını çizdi. Seyhan Dikimevi’ni hizmete açtıklarını söyleyen Akay, boya, kompost, temizlik ürünleri üretmeye başladıklarını, Bilgi Evleri ile teknolojik olanaklardan yoksun gençlerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırdıklarını aktardı.

"Seyhan Halk Pazarlarını hizmete açtık" Günlük beş bin porsiyon yemek çıkarabilecek Aşevi mutfağını hizmete aldıklarını kaydeden Başkan Akif Kemal Akay, Seyhan Halk Pazarlarını hizmete açtıklarını ifade etti.

Karayusuflu’da mandıranın faaliyete girdiğini, Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni halkın hizmetine sunduklarını söyleyen Akay, Çırçır Fabrikasının restorasyonuna başladıklarını da duyurdu. Seyhan Sanat Meydanı’nı, Seyhan Sanat Evi’ni Adana’ya kazandırdıklarından da söz eden Akay, “Türkiye’nin ilk ve tek diş hekimliği müzesini açtık.

Çerçi Yusuf Konağını yeniden kent yaşamıyla bütünleştirdik. Glutensiz fırınımızı açtık. Selman-ı Pak Kültür Merkezi’ni, Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş Ve Çocuk Gündüz Bakım Evi’ni, Emre Gönlüşen Spor Kompleksini, Gürselpaşa’da Özgür Kadın Parkımızı halkımızın kullanımına açtık” şeklinde konuştu. Akay, önümüzdeki günlerde Hayvan Barınağı, Kısırlaştırma, Kuduz Müşahede Merkezi’nin temelini atacaklarını, Macera Park projesini de tamamlayacaklarını kaydetti.

Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ndeki (SEYTİM) çalışmaları önemsediklerine dikkat çeken Akif Kemal Akay, “Dünya bugün bilgi çağını yaşıyor ve bilgi en önemli güç. Bugün bilgi en yüksek katma değeri yaratan unsur. Tabii ki bilgi, tek başına bir anlam ifade etmiyor.

Bilgiyi üretime dönüştürebilmek önemli. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’mizi de bu amaçla kurduk” dedi. "Z kuşağının potansiyelini üretime kazandırmak gerekiyor" SEYTİM’de her yaştan yurttaşın teknolojik gelişmeleri yakından takip edebildiğini, eğitim alabildiğini ve yenilikçi fikirler üretip bu fikirleri hayata geçirebildiğini bildiren Akay, özellikle Z kuşağının potansiyelini üretime kazandırmak gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Eğitim, tasarım ve üretim alanlarında hizmet veren SEYTİM’de amacına uygun olarak özel tasarlanıp düzenlenmiş “Tasarım Atölye si”, “Programlama Atölyesi”, “Elektronik Proje Laboratuvarı”, “Robotik Kodlama Laboratuvarı”, “Oyun Tasarım ve Kodlama Laboratuvarı”, “Cahit Arf Teorik Eğitim Salonu”, “Girişimcilik Atölyesi”, “Salon SEYHAN”, “E-Spor Arenası”, “Dijital İçerik Atölyesi” bulunduğunu anımsattı.

Hayvancılığı geliştirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile bin dönüme yakın mera alanını ıslah ederek, üreticilerin hizmetine sunduklarını söyleyen Akay, koruyucu hayvan sağlığı hizmetlerini ücretsiz verdiklerini, meraların da hayvancılık yapan üreticilerin yem maliyetleri önemli ölçüde düşürdüğünü anlattı.

Akay, “Bir mandıra kurduk. Seyhan kırsalındaki evsel süt üreticilerinin sütünü değerinde alıp, el değmeden pastörize edip, paketleyerek Seyhan Halk Pazarları’mızda ve Halk Süt büfelerimizde halkımıza oldukça ekonomik fiyatlarla sunuyoruz” diye konuştu.