Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, 28 Aralık 2024’te 42 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A, gerekli test süreçlerinin tamamlanmasının ardından bugün aktif olarak devreye alınacak. Uydu, 12 günlük uzay yolculuğu boyunca altı ayrı ateşleme gerçekleştirerek nihai görev yörüngesine ulaştı.

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla birlikte Türk uydularının toplam kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye çıkacak. Yeni kapsama alanında Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi yüksek nüfuslu ülkeler yer alıyor.

Yaklaşık 20 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan proje, ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2Tech'in ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Daha önce Türksat 3A, 4A ve 4B projelerinde görev alan mühendislerin katkısıyla geliştirilen Türksat 6A, haberleşme teknolojilerinde yerlileşme oranını artırarak Türkiye’yi bu alanda sınırlı sayıda ülke arasında konumlandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenle devreye alınacak uydu, en az 15 yıl süreyle aktif görev yapacak.