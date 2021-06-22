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Türkiye'nin illere göre vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 12-18 Haziran tarihleri arasındaki 100 bin kişiye karşılık gelen bir haftalık vaka tablosunu açıkladı. Buna göre en fazla vakanın kayda geçtiği iller sıralamasında Kütahya ilk sırada yer alırken, Eskişehir, Rize ve Ankara onu takip eden iller oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadesini kullandı.

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