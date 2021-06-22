Türkiye'nin illere göre vaka tablosu açıklandı

Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadesini kullandı.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek. pic.twitter.com/xBYWcpfxQo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021