Türkiye'nin internet karnesi açıklandı: En çok neye harcıyoruz?

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Türkiye'de internet kullanıcılarının yılın ilk çeyreğindeki tercihleri belli oldu. Veriler, kullanıcıların internette geçirdiği sürenin büyük bölümünü video içerik tüketimine ayırdığını ortaya koydu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlenen bilgiye göre kullanıcılar internetteki zamanlarının​​​​​​​ büyük kısmını sosyal medya uygulamalarında geçirdi.

Yılın ilk çeyreğinde toplam internet trafiğinde YouTube'un açık farkla ilk sırada yer aldığı görüldü. İlk üç ayda toplam internet trafiğinin yüzde 40,6'sı YouTube'da gerçekleşirken onu yüzde 16 ile Instagram takip etti.

İnternet trafiği kategorilere göre incelendiğinde, yayın tabanlı uygulamalarda da yüzde 57,4 ile ilk sıra yine YouTube'un oldu. YouTube'u yüzde 17,4 ile Instagram, yüzde 5,6 ile TikTok ve yüzde 5,5 ile Netflix takip etti.

Anlık mesajlaşmada Instagram

Bireylerin iletişim kurmak için kullandığı "instant messaging" yani anlık mesajlaşma kategorisinde en yaygın kullanılan uygulama yüzde 58,5 ile Instagram olurken Facebook yüzde 26,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Anlık mesajlaşmada en çok kullanılan uygulamalar listesinde WhatsApp yüzde 7,3 ile üçüncü sırada, Telegram ise yüzde 6,2 ile dördüncü sırada konumlandı.

Veriler, kullanıcıların anlık mesajlaşma uygulamalarında sosyal medya tabanlı uygulamalara yöneldiğini ve geleneksel mesajlaşma servislerinin daha sınırlı kullanıldığını da ortaya koydu.

Sesli konuşmada tercih WhatsApp

"Online games" yani çevrim içi oyun kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama platformu yüzde 25,4 ile PlayStation olarak kayıtlara geçti.

PlayStation'ı sırasıyla yüzde 24,1 ile Steam, yüzde 9,2 ile PUBG ve yüzde 6,7 ile League of Legends takip etti.

İnternet üzerinden sesli konuşma olan VOIP kategorisinde en yaygın kullanılan uygulama da açık ara WhatsApp oldu. Toplam kullanım trafiğinin yüzde 61,2'sini oluşturan WhatsApp, bu alanda lider konumda yer aldı.