Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepkiler

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması üzerine CHP ve İYİ Parti olağanüstü toplanma kararı alırken tepki açıklamaları da yapıldı.

“İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek.” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

“Sevgili halkım. Bir devlet gece yarısını kararnamesiyle yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkı hukuku onların ellerinden alınamaz. Bu videomu izleyen bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum: Haklarınıza sahip çıkınız. Hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Kız çocuklarınızın hakkına hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum. Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her platformda savunacağım.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı #İstanbulSözleşmesi'nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan “eril akıl” değil kadınlar olacaktır.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Eşitlik, adalet ve vicdana dair ne varsa yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Ankara'da kadınlarla yan yana yürümeye, adil ve eşit yarınları beraber inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Dün ne diyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. İzmirli kadınlara söz veriyorum; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni sağlama ve kadına şiddeti önleme mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. #İstanbulSözleşmesiYaşatır

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Kadına yönelik şiddetin arttığı her türlü eşitsizliğin giderek daha fazla derinleştiği bu dönemde İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırılamaz. Böylesi bir süreçte kadınlar açısından bu eşitsizlikleri, adaletsizlikleri giderecek politikalar hayata geçirmek gerekirken İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması ve daha sonra yürürlükten kaldırılması asla kabul edilmez." dedi.

HDP Kadın Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “AKP-MHP erkek ittifakı, bu kararla bir kez daha kadın düşmanlığını tescillemiş oldu. Meclis’te tüm partilerin ortak kararı ile 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan kaldırmak eril tahakkümcülüğün bir darbesidir.” denildi.

DEVA Partisi İl Başkanı Seda Kaya Ösen, "2011 yılında İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olarak kadına şiddete karşı mücadelede net bir mesaj vermiş olan Türkiye’nin 10 sene sonra yine kendi eliyle sözleşmeyi feshetmesi anlaşılamaz bir ikilemdir. Fesih kararının Meclis'in iradesini hiçe sayarak tek şahsın kararı ile verilmiş olması, ülke demokrasisine verilmiş ağır bir yaradır. Halkın kaderinin tek kişinin inisiyatifine verilmesini endişe verici buluyoruz. Bu karar, Türkiye’nin yarısını oluşturan tüm kadınların vicdanına aykırı bir karardır." diye konuştu.

Yapılan açıklama ve sosyal medya paylaşımları:

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka: 2011 yılında ilk imzacısı olduğumuz, 2014 yılında da Meclis’ten oybirliğiyle geçirdiğimiz #İstanbulSözleşmesi, kadınların can simididir. Parlamento kararını yok sayarak, ‘Cumhurbaşkanı Kararı’ ile sözleşmeden çıkılamaz. Meclis’i işlevsiz ve yetkisiz kılan bu karar, kabul edilemez! Anayasamızın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler bağlayıcıdır ve iç hukukla çelişkili olduğu hallerde milletlerarası antlaşmalar geçerlidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: İstanbul Sözleşmesi yaşatır! #AklınızdanBileGecirmeyin #İstanbulSözleşmesineDokunma #KararıGeriÇek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: TBMM de tüm siyasi partilerin oy birliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi bir kişi tarafından yok sayıldı. Kabul edilemez. Siz çekilseniz de biz kadınlar İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz. #İstanbulSözleşmesiYaşatır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: Meclis’in ‘kadınları şiddet, taciz, tecavüzden koruyacağız’ kararı, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile ortadan kaldırıldı. Kadınların değil faillerin yanındayız diyenler tarihe hesap verecekler. Biz kadınlar, mücadelemizi daha büyük kararlılıkla sürdüreceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: TBMM’nin açık iradesini yok sayan ve İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca fesheden bu mantığın Türkçesi: ‘Kadınlar ikinci sınıf vatandaş olmaya devam etsin ve hatta öldürülsün.’ Size ve tüm kötülüklerinize rağmen biz yaşayacağız ve sözleşmeyi geri getireceğiz. Boş ve süslü laflarınızın arkasında hayatı kararan, ‘ölmek istemiyorum’ diyen ve devletin görevlileri yerine kadın örgütlerine ve bizlere başvuran kadınlar ve çocuklar var. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyor. O ihtiyaç yıllardır var. Yaşam hakkımızı korumuyorsunuz.

CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse: Gece gece, herkes uyurken, sessizce evi soymaya çalışan hırsızlık gibi. Gece yarısı İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kadına şiddeti, cinayetleri meşrulaştıran bir adımdır ve kabul edilemez. Sözde kararı da altına atılan imzayı da kadınlar olarak reddediyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını istiyoruz. Kadının ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü bir ülke olmak isteyenlere inat İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız. Yangından mal kaçırır gibi gecenin karanlığında altına imza atılan bu karanlık kararname zihnimizde ve kalplerimizde yırtılıp atılmıştır bile.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Sera Kadıgil: TBMM’nin oybirliği ile kabul ettiği, temel haklara ilişkin uluslararası bir sözleşme, üç beş gericinin lafıyla, tek imzada yok sayılacak, biz de oturup izleyeceğiz öyle mi Saray Komutanı? Yok öyle yağma! İstanbul Sözleşmesi bizi, biz İstanbul Sözleşmesi’ni yaşatacağız!

Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararı sonrası potansiyel kadın katilleri, çocuk istismarcıları ve kadına şiddet uygulamayı erkeklik sayan karanlık akıllar sevinç içerisinde. Bugün itibariyle kadınların yaşam hakkı bu barbarların inisiyatifine bırakılmıştır. #KararıGeriÇek

Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Kadınlar hakkını alacak...

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal: ‘Bir milletin medeniyetini ölçmek istiyorsanız; kadınlarına nasıl muamele edildiğine bakın.’ Mustafa Kemal Atatürk… İstanbul Sözleşmesini bir kararnameyle kaldırdılar kadına bakış açılarını tam da bu hareketle dünyaya gösterdiler.

Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu: Gece yarısı, Cumhurbaşkanı kararı ile tek adam rejimi, ‘ol’ dedi ve İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye bakımından feshedildiğini duyurdu. Türkiye’de her gün en az bir kadın cinayeti işleniyor; kadınların insan hakları geriye gidiyor. AKP’nin hukuk reformu bu kadar olur. #İstanbulSözleşmesiYaşatır

Eskişehir Milletvekili Jalenur Süllü: Gündüz açıklamaya cesaret edemeyip, gecenin bir yarısı, İstanbul Sözleşmesi'ni iptal edenler, sanmasınlar ki uyuyoruz. Uyumuyoruz, uyutmalarına da izin vermeyeceğiz. Bunu yapanları sandıkta gönderip; sözleşmeyi geri getireceğiz. #İstanbulSözlesmesindenVazgeçmiyoruz

Ünlü isimlerden tepkiler

Şevval Sam: Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Orta Çağ’a dönüyoruz. Orman kanunları geçerli artık!

Nurgül Yeşilçay: İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bunca kadın rahatça öldürülemeyecekti!

Aynur Doğan: Güne büyük kaygı, korku ve telaşla başlamak bir cehennem. İnsanın zulmü, günahlarından güçlendikçe artar!

Aylin Kotil: Sözleşmenin adı #İstanbulSözleşmesi. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için İstanbul'da imzaya açılan uluslararası bir sözleşmeden yani İstanbul adı ile anılan bir sözleşmeden çekildik. Bu da saçmalığa atılan böyle bir imza olarak tarihe yazılsın.

Ayşenil Şamlıoğlu: Nasıl karanlık bir güne uyandık böyle, katil tecavüzcü sırtı sıvazlanan yiğitler olarak sokaklarda gezecek. Kadını eve hapsetmek isteyen zihniyetin, her türlü hakkını görmezden gelenlerin bayramı bugün...

Evrim Doğan: Kadın cinayetleri politiktir...

Destek açıklamaları

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: "Bu ve benzer sebeplerden ötürü başından beri karşı durduğumuz, her fırsatta çıkılmasını istediğimiz #İstanbulSözleşmesi'nden Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrılmasını şahsım ve Büyük Birlik Partisi olarak destekliyor, aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Biz İstanbul Sözleşmesi’ne en başından beri canla başla karşı çıkan, mücadele eden bir partiyiz. İstanbul Sözleşmesi, dış güçlerin laboratuvarlarında maksatlı olarak üretilmiş bir zehirdir. Kadını korumakla falan bir alakası yoktur.” dedi.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu: “Şiddet ve intihar olaylarının temelinde zina, kumar, alkol ve uyuşturucu gibi ahlak ve inancımızın yasakladığı fiillerin olduğu istatistiki verilerle kanıtlanmıştır. Nesil emniyetini tehdit eden evlilik dışı ilişkilerin yasalarla koruma altına alınması ve zinanın suç olmaktan çıkarılması cinsel saldırılara ve şiddet olaylarına zemin hazırlamıştır. Toplumun altını oyan bu olayların önüne geçmek için aile kurumu güçlü bir şekilde desteklenmeli, zina ve gayrı meşru ilişkiler yeniden suç haline getirilerek ağır müeyyidelere tabi tutulmalıdır.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın: "Sözleşme din, gelenek, aile, cinsiyet gibi pek çok konuda marjinal görüşlerin etkisinde kaleme alınmış ve alternatif görüşleri baskılamak için kullanılmıştır. Sözleşmenin parametrelerinden olan toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim gibi kavramlar kültürel altyapıya saldırı suretinde empoze edilmiştir. Sözleşme, ülkelerin milli iradesine saygısız bir şekilde tam anlamıyla bir dayatma metni olarak kaleme alınmıştır. Yanı sıra Türkiye açısından, şiddetin önlenmesi konusunda hem yetersiz olması hem de toplumsal desteğe sahip olmaması nedeniyle etkisiz kalmıştır. Bu nedenlerle İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından feshedilmesi isabetli bir adım olmuştur."