'Türkiye’nin itibar maratonu'ndan DÜNYA’ya ödül

12 Temmuz 2018

Türkiye İtibar Endeksi (TİE) ödül töreni Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum salonunda gerçekleştirildi. Türkiye’nin itibar maratonu olarak nitelendirilen törende, endekse katkılarından dolayı DÜNYA’ya da ödül verildi. 7 yıldır gerçekleştirilen çalışma kapsamında 'en itibarlı marka' 7’nci kez Koç Holding olmuştu. 21 sektörde vatandaşın en itibarlı bulduğu 30 markaya ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Törende bir konuşma yapan İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Ülkemizde ekonomimizin lokomotif sektörleri ekseninde itibarı oluşturan etkenleri belirlemek, sektörlerin itibarlarını kıyaslamak, şirketlerin sektörlerinde ve Türkiye genelindeki diğer şirketlere göre nasıl konumlandırıldıklarını ölçümlemek, kurumsal itibar yönetimi alanında bir referans kaynağı oluşturmak amacıyla yola çıkan TİE, aynı zamanda ülkemizde sektörlerin gelişimlerini takip edebilmek, yıllar boyunca itibar ve algı konularında kat ettikleri yolları ölçümleyebilmek amacı ile yapılmaktadır. TİE araştırmasının sonuçları, 10 Temmuz’da kamuoyuna duyuruldu. Ön değerlendirme yapacak olursak; 2018 araştırması, farklı ve sürpriz sonuçlarla geliyor” dedi.

Türkiye’nin en itibarlı markası olarak Koç’un ödül aldığı törende, Opet, Coca Cola, Türkiye İş Bankası, Arçelik, Bahçeşehir Üniversitesi, Doğa Okulları, Samsung, EnerjiSa, Ülker, Turkcell, LC Waikiki, Kiğılı, İpekyol, Mavi, Eczacıbaşı, Ağaoğlu, Makina ve Kimya Endüstrisi, İstikbal, Volkswagen, Migros, Teknosa, Koçtaş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Allianz Sigorta, Sheraton, Etstur, THY ve Kamil Koç da sektörlerinin en itibarlı markaları olarak kürsüye çıktı. Törende ayrıca 'Bursa İtibar Endeksi'ne giren markalara da ödülleri takdim edildi.

Türkiye İtibar Endeksi’ne sağladığı katkıdan dolayı DÜNYA Gazetesi’nin şükran plaketini Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar’ın elinden aldı.