'Türkiye'nin Kabil havalimanının kontrolünü alma seçeneği ortadan kalktı'

ABD'nin çekilmeye başlamasından sonra Afganistan'daki önemli şehirleri tek tek alan Taliban, Kabil'in kontrolünü de kısa süre önce aldı.

Taliban'ın kenti ele geçirmesi sonrası ülkeyi terk etmeye çalışanların barikatları aşması sonrası Kabil havalimanında kaos yaşandı.

Reuters'a bilgi veren üst düzey Türk güvenlik kaynakları, Kabil'de dün yaşananlar sonrası havalimanın kontrolünün devralınması seçeneğinin ortadan kalktığını söyledi.

Türkiye ABD ve NATO ile bu konuda bir süredir görüşmeler yapıyordu.

Bir yetkili, "Gelinen aşamada Kabil Havalimanı'nda tam bir kaos var. Düzen tamamen bozulmuş durumda. Şu aşamada artık Türk askerinin havalimanının kontrolünü devralma süreci otomatik olarak düşmüş durumda." dedi.

Aynı yetkili, "Ancak Taliban'ın istemesi halinde Türkiye havalimanında güvenlik ve teknik olarak destek verebilir." diye konuştu.

Türkiye, dün itibariyle diğer ülkeler gibi vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye etmeye başladı.