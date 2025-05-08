Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı iki isim yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın uluslararası düzeyde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kırmızı bültenle aranan iki firari suçlu daha Türkiye’ye getirildi. Gürcistan’da yakalanan M.S. ve H.A.'nın iadesi sağlandı.

Toplam 333 suçlunun iadesi sağlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon sonucunda “silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan aranan M.S. ve “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından aranan H.A., Gürcistan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye teslim edildi.

Bakan Yerlikaya, bununla birlikte bu kabine dönemi içerisinde toplam 333 suçlunun iadesinin sağlandığını belirtti. Bu sayı içerisinde 16 terör suçlusu, 80 organize suç örgütü üyesi, 68 uyuşturucu ticareti suçlusu ve 169 çeşitli suçlardan aranan şahıs yer aldı.