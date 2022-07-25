Türkiye'nin konuştuğu çocuk devlet koruması altına alındı

Bursa'da kirasını ödemediği için icra takibi başlatılan Kamuran Pınar A.'nın oturduğu eve giden ekipler bir odada klitli 9 yaşında bir çocuk buldu. Kamuran Pınar A. çocuğun teyzesi olduğunu annesi istemediği için yanına aldığını söyledi. Cem Muhammed A, Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu.

Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla anneye teslim edilmişti.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Bursa'da çöple doldurulan evin tahliyesi sırasında kapısı kilitli odada bulunan 9 yaşındaki çocuk devlet koruması altına alındı.

Gelişim geriliği ve beslenme bozukluğu olduğu tespit edilen çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Çocuğun burada bir süre tedavi göreceği bildirildi.