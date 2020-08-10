Türkiye'nin Navtex ilanının ardından Yunanistan'dan tepki

10 Ağustos 2020

Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis gemisinin 10-23 Ağustos arasında Doğu Akdeniz'de sismik araştırma gerçekleştireceğine yönelik duyuru yayınladı.

Yunanistan ise Türkiye'nin faaliyetlerinin "provokatif" olduğunu ve bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiğini savunarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki yasa dışı eylemlerini durdurmaya çağırdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Yunanistan şantaj kabul etmeyecek. Ülkemizin egemenlik haklarını savunacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik iddialar konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Geçen ayki benzer bir duyuru ilanı (Navtex) iki ülke arasında tartışmaya neden olmuş; durum Almanya Başbakanı Angela Merkel'in müdahalesinden sonra yatışmıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın bu konudaki sözlerini tutmaması nedeniyle Türkiye'nin bölgede enerji arama çalışmalarına yeniden başladığını söylemişti.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi

Kaynak: Reuters