Türkiye’nin nüfus piramidi tersine dönüyor

Türkiye uzun yıllar bo­yunca Avrupa’nın ak­sine genç nüfus yo­ğunluğuyla övünen bir ül­ke konumundaydı. Bu ülkeyi hem ekonomik olarak hem de sosyal avantaj olarak öne çı­karıyordu. Genişleyen çalış­ma çağındaki nüfusla birlik­te artan iş gücü potansiyeli de ülke için itici güç oldu. Özellikle genç tüketici kitlesi ekonomik büyüme hikayesinde de kendine yer edindi.

Fakat yaşanan ekonomik sorunlar genç nüfusu tüketerek büyüme­ye doğru itti. Bununla birlik­te son yıllara yaşanan nüfus sorunu kendini gittikçe his­settirmeye başladı. Doğum hızında yaşanan gerileme, ya­şam süresinin uzaması deyim yerindeyse nüfus yaş kom­pozisyonunu değiştirdi. Tür­kiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri­leri de bu görünümü destekle­di.

Hatta rakamlar bunun ge­çici bir eğilim olmadığını da ortaya koydu. Nüfus pirami­dinin tabanı daralırken üst bölümleri genişlemeye baş­ladı. Çocukların toplam nü­fus içerisindeki ağırlığı aza­lırken, yaşlıların payı da yük­seldi. TÜİK’in dün paylaştığı 2026 ikinci çeyrek verileri­ne göre, 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusunun toplam nü­fus içindeki payı yüzde 20,4 seviyesine geriledi. Bu oran 2000’li yılların başında yüz­de 30’a yakın bir seviyedeydi. Doğurganlık hızı da nüfusun kendini yenilemesi için ka­bul edilen 2,1 seviyesinin al­tına indi. Bu düşüş uzun süre­de ekonomik anlamda birçok alanda kendini göstermesi bekleniyor.

Yaşlı nüfus yüzde 11’i aştı

Verilerdeki en dikkat çeken göstergelerden biri de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı. Yaş­lı nüfusun oranı yüzde 11,1’e yükselerek neredeyse tari­hi zirveye ulaştı. Bu tabloda Türkiye, yaşlı nüfuslu ülkeler grubuna geçti. Yaşlı nüfusun toplam nüfus sistemi içindeki ağırlığının artması sağlıktan, emeklilik politikasına kadar ilerleyen dönemde ekonomik baskıyı artıracağını da orta­ya koydu. Çalışma çağındaki nüfusun hâlâ yüksek olması önemli bir avantaj fakat bu ve­rilere göre, kalıcı değil.

Ortanca yaş 26 yılda 10,1 yaş arttı

Türkiye’de ortanca yaş 34,9’a oldu. Kadınlarda or­tanca yaş 35,7 erkeklerde de 34,2 olarak kaydedildi. Or­tanca yaştaki yükseliş, Türki­ye’nin demografik yapısının geçmişe kıyasla önemli ölçü­de değiştiğini de gösterdi. Yi­ne TÜİK verilerine göre, 2000 yılında Türkiye’de ortanca yaş 24,8 olarak kayıt­lara geçmişti. Er­keklerde bu 24,4 yaş iken 26 yıl ön­ce kadınların or­tanca yaşı 25,3 olarak hesaplan­mıştı. Öte yandan verilere göre, er­kek ve kadın nüfu­su hemen hemen 59 yaşına kadar aynı sevi­yede gerçekleşiyor. Asıl ayrışma 60 yaş itibarıy­la başlıyor.

Buradan itibaren kadın nüfusu erkek nüfusu­nu geçmeye başlıyor. 65- 69 yaş aralığında erkek nüfusu 2026’nın ikinci çeyreğinde 1,6 milyon seviyesinde olurken kadınlarda bu ortala­ma 1,7 milyon kişinin üzerine çıkıyor. 75-79 yaş seviyesinde erkek nüfusu 1 milyonun altı­na düşerek 755 bin kişi se­viyesinde kalıyor. Fakat ka­dınlar 1 milyon kişinin üze­rinde seyrediyor. 90 üstünde ise erkek nüfusu 77 bin kişi iken kadın nüfusu 180 bine yakın bir seviyeyi görüyor.

Çalışma çağında 59,1 milyon kişi var

Çalışma nüfusunun toplam nüfus arasındaki payı da dikkat çeken verilerden. 15- 64 yaş grubunun toplam nüfus içerisindeki payı yüzde 68,5 ile hemen hemen 59,1 milyon kişi. 2000 yılında bu 67,8 milyon olan ülke nüfusu içinde 43,7 milyon kişi idi. Burada yaşlı bağımlılık oranı gittikçe yükseliyor. Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen 65 yaş üzerindeki kişi sayısı yüzde 16,2’ye ulaştı. Genç nüfusun azalması, özellikle genç iş gücünün yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde uzun vadede arz sorunlarını gündeme getirebileceği de tartışmalar arasında.