Türkiye’nin nüfusu kaç? Türkiye'nin nüfusu kaç milyon? Türkiye nüfusu 2026 ne kadar? Türkiye'de kaç kişi yaşıyor? Türkiye'de kaç erkek, kaç kadın var?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin güncel nüfusuna ilişkin merakla beklenen verileri açıkladı. Üçer aylık dönemler için hazırlanan dönemlik nüfus istatistikleri, Türkiye nüfusunun 2026 yılının ilk yarısında artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

2025 yılının sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan Türkiye nüfusu, 6 ayda 228 bin 434 kişilik artışla 86 milyon 320 bin 602’ye yükseldi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi olarak kayıtlara geçti. Veriler, nüfus artışının son dönemde de devam ettiğini gösterdi. 1 Mayıs-1 Temmuz arasındaki iki aylık dönemde Türkiye nüfusuna 123 bin 904 kişi eklendi.

6 ayda 228 bin 434 kişi arttı

Türkiye’nin nüfusu 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişi seviyesindeydi.

1 Temmuz 2026 itibarıyla nüfusun 86 milyon 320 bin 602 kişiye çıkmasıyla birlikte yılın ilk 6 ayındaki toplam artış 228 bin 434 kişi oldu.

Rakamlar, Türkiye nüfusunun 86 milyon sınırının üzerindeki seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

TÜİK’in dönemlik nüfus istatistiklerinde kısa dönemli değişim de dikkat çekti.

Türkiye nüfusu yalnızca 1 Mayıs ile 1 Temmuz 2026 arasındaki dönemde 123 bin 904 kişi arttı.

Buna göre yılın ilk 6 ayında kaydedilen 228 bin 434 kişilik nüfus artışının yarısından fazlası son iki aylık dönemde gerçekleşti.

Türkiye'de kaç erkek, kaç kadın var?

TÜİK, Türkiye nüfusunun cinsiyete göre dağılımını da açıkladı.

Türkiye'deki erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975 kişi olarak hesaplandı. Erkeklerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 50,01 oldu.

Kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak kayıtlara geçti. Kadınların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 49,99 olarak belirlendi.

Son verilerde dikkat çeken ayrıntılardan biri, kadın ve erkek nüfusu arasındaki farkın son derece düşük olması oldu.

Türkiye’de erkeklerin sayısı kadınlardan yalnızca 21 bin 348 kişi daha fazla.

Böylece 86,3 milyonu aşan Türkiye nüfusunda kadın ve erkeklerin toplam nüfus içindeki payları neredeyse yarı yarıya eşitlendi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 1 Temmuz 2026 itibarıyla tablo şöyle:

- Türkiye’nin toplam nüfusu: 86 milyon 320 bin 602

- 2026’nın ilk 6 ayındaki artış: 228 bin 434

- 1 Mayıs-1 Temmuz dönemindeki artış: 123 bin 904

- Erkek nüfusu: 43 milyon 170 bin 975

- Erkeklerin oranı: Yüzde 50,01

- Kadın nüfusu: 43 milyon 149 bin 627

- Kadınların oranı: Yüzde 49,99