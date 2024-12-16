Türkiye'nin önemli markalarından Sarar'da aile içi kavga mı yaşanıyor?

Abdurrahman Sarar tarafından 1944’te Eskişehir’de kurulan ve yıllar içinde Türkiye’nin önemli giyim markalarından biri haline gelen Sarar Grup’ta miras kavgası yaşandığı öne sürüldü.

ABD, Rusya, Lübnan, Almanya, Macaristan ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye ihracat yapan Sarar’da üç kardeş Cemalettin, Celaleddin ve Sabahattin Sarar eşit paya sahipti.

Sabah gazetesinin haberine göre; şirketin kamuoyunda tanınan ismi ve Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar rahatsızlandı. Şirketin kritik ismi Celaleddin Sarar ise hayatını kaybetti. İddiaya göre; Sarar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabahattin Sarar ise şirkette hakimiyet kurdu.

'Kâr payı ve huzur hakkı yok' iddiası

Bülent Cankurt’un iddiasına göre; Sabahattin Sarar çocukları olmayan ve imza atacak durumda olmayan Cemalettin Sarar’a parmak bastırarak hisseleri kendi kızları Ece Özalp ve Sara Sarar'a devredilmesini sağladı.

Bu gelişmeyle birlikte Cemaleddin Sarar’ın çocukları Gözde, Emre ve Emir Sarar şirketten uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Bu isimler herhangi bir hak, kâr payı ya da huzur hakkın alamayınca konu adliye koridorlarına taşındı.