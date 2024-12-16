Türkiye'nin önemli markalarından Sarar'da aile içi kavga mı yaşanıyor? Şirketten açıklama geldi

Abdurrahman Sarar tarafından 1944’te Eskişehir’de kurulan ve yıllar içinde Türkiye’nin önemli giyim markalarından biri haline gelen Sarar Grup’ta miras kavgası yaşandığı öne sürüldü.

ABD, Rusya, Lübnan, Almanya, Macaristan ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye ihracat yapan Sarar’da üç kardeş Cemalettin, Celaleddin ve Sabahattin Sarar eşit paya sahipti.

Sabah gazetesinin haberine göre; şirketin kamuoyunda tanınan ismi ve Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar rahatsızlandı. Şirketin kritik ismi Celaleddin Sarar ise hayatını kaybetti. İddiaya göre; Sarar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabahattin Sarar ise şirkette hakimiyet kurdu.

'Kâr payı ve huzur hakkı yok' iddiası

Bülent Cankurt’un iddiasına göre; Sabahattin Sarar çocukları olmayan ve imza atacak durumda olmayan Cemalettin Sarar’a parmak bastırarak hisseleri kendi kızları Ece Özalp ve Sara Sarar'a devredilmesini sağladı.

Bu gelişmeyle birlikte Cemaleddin Sarar’ın çocukları Gözde, Emre ve Emir Sarar şirketten uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Bu isimler herhangi bir hak, kâr payı ya da huzur hakkını alamayınca konunun adliye koridorlarına taşındığı iddia edildi.

Sarar'dan açıklama geldi

Sarar'dan basında yer alan iddialara ilişkin açıklama geldi. Sarar haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kamuoyuyla paylaştı.

Şirket, kâr payı ve huzur hakkı verilmediği yolundaki iddianın tamamen asılsız olduğunu ve tüm yönetim kurulu üyeleri ve hissedarların aynı şartlara sahip olduğunu duyurdu.

Sarar'dan yapılan açıklamada "Bağımsız Türk yargısının “dedikodu” niteliği taşıyan bu mesnetsiz haberlere itibar etmeyeceğine yönelik inancımız tamdır" ifadesi yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: "Bu nedenle yargı süreci devam etmekte olan bu mesnetsiz ithamlarla

kamuoyu algısı oluşturarak yargıyı etkilemek maksadı güdülmektedir."