Türkiye'nin pizza tercihleri belli oldu!

Çevrimiçi yemek sipariş platformu GetirYemek, kullanıcıların 2024 yılı pizza tercihlerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz yıl toplam 6,7 milyon pizza siparişi verildi.

Karışık pizza en çok tercih edilen pizza olurken; onu margarita takip etti. Sucuklu pizza ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, her 10 kullanıcıdan üçünün pizza sipariş ettiği kaydedildi.

En çok aralık ayında sipariş verildi

Pizza siparişinin en çok saat 19.00'da verilirken; cumartesi ve pazar günleri siparişlerde yüzde 20 artış yaşandı.

Pizzaseverler, en çok orta boy ve kalın hamur tercih etti. Pizzanın yanına ise genelde sufle siparişi verildi.

Pizza siparişi en çok aralık ayında verildi.

En pizzasever il İstanbul olurken; ilçe ise Ankara'dan Çankaya oldu.

Mersin'den bir uygulama kullanıcısı tek seferde 38 adet pizza sipariş ederek bu yılın rekorunu kırdı.