Türkiye'nin renklerinden ilham alınıyor: Togg T10X için yeni renk seçeneği kapıda

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg T10X, mevcut renk paletine yeni bir renk ekliyor. Anadolu (kırmızı), Gemlik (mavi), Oltu (siyah), Kula (gri), Kapadokya (bej) ve Pamukkale (beyaz) gibi özel renk seçenekleri sunan Togg, bu kez bir sosyal medya paylaşımıyla yeni rengin müjdesini verdi.

X platformunda “T10X’in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız? İlhamını Türkiye’nin renklerinden aldı…” ifadesiyle yapılan duyuru, kullanıcıların ilgisini çekti.

Paylaşımın altına yorum yapan Togg severler, yeni rengin yeşil olacağı ve “Ayder” ismini alacağı yönünde tahminlerde bulundu.

Sosyal medyada geniş yankı bulan bu paylaşım, yerli otomobil takipçilerini heyecanlandırdı. Togg’un yeni rengini yakın zamanda resmi olarak tanıtması bekleniyor.