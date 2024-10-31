Türkiye'nin renklerinden ilham alınıyor: Togg T10X için yeni renk seçeneği kapıda
Türkiye’nin yerli otomobili Togg T10X için heyecan verici bir duyuru yapıldı. Togg, mevcut renk seçeneklerine yenisini ekleyeceğini sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. "T10X’in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız?" ifadeleriyle yapılan paylaşım, takipçilerin büyük ilgisini çekti. Renk önerileri arasında “Ayder” yeşili öne çıkarken, takipçiler yeni rengi merakla bekliyor.
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg T10X, mevcut renk paletine yeni bir renk ekliyor. Anadolu (kırmızı), Gemlik (mavi), Oltu (siyah), Kula (gri), Kapadokya (bej) ve Pamukkale (beyaz) gibi özel renk seçenekleri sunan Togg, bu kez bir sosyal medya paylaşımıyla yeni rengin müjdesini verdi.
X platformunda “T10X’in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız? İlhamını Türkiye’nin renklerinden aldı…” ifadesiyle yapılan duyuru, kullanıcıların ilgisini çekti.
T10X’in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız?— Togg (@Togg2022) October 31, 2024
İlhamını Türkiye’nin renklerinden aldı…#Togg#T10X#TürkiyeninRenkleri pic.twitter.com/D2Xe0FBYEd
Paylaşımın altına yorum yapan Togg severler, yeni rengin yeşil olacağı ve “Ayder” ismini alacağı yönünde tahminlerde bulundu.
Sosyal medyada geniş yankı bulan bu paylaşım, yerli otomobil takipçilerini heyecanlandırdı. Togg’un yeni rengini yakın zamanda resmi olarak tanıtması bekleniyor.