Türkiye’nin sesleri bu yıl Güçlü Sivil Toplum için buluşuyor
Daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu düşünenler, değişim için hayal kuranlar, birlikte değiştirmek için yola çıkanlar 4-5 Ekim’de Türkiye’nin dört bir yanından katılım gösteren sivil toplum örgütleriyle Ankara’da TED Üniversitesi’nde Sivil Sesler Festivali’nde bir araya gelecek.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Güçlü Sivil Toplum temasıyla düzenlenecek festivalde iki gün boyunca tüm etkinlikler ücretsiz ve herkese açık olacak.
Demokrasi için sivil toplum, sivil toplum için demokrasi
Bu yıl festivalin açılış oturumu Demokrasinin Geleceği: Sivil Toplum Deneyimleri başlığında düzenlenecek. Oturumda sivil toplum örgütlerinin toplumun demokratikleşmesine nasıl katkı sağlayabileceği; daha katılımcı, şeffaf, eşit, hesap verebilir ve güçlü yapıları nasıl kurabileceği ve ortak gelecek inşasında sivil toplumun neler yapabileceği konuşulacak.
Festivalde Türkiye’nin farklı kentlerinden, farklı hak alanlarında çalışan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla iki gün boyunca atölyeler, paneller, oyunlar çeşitli performanslar yer alacak. Sivil toplum örgütleri de stantlarında çalışmalarını anlatacak. Bu yıl 7. si düzenlenen Sivil sesler festivali Programında Filistin direnişinden, sivil alanda güç hikayelerine, 6 Şubat depreminden etkilenen kentlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin deneyimlerine, doğaçlama performanslara ve sokak hayvanları gibi dikkat çekilmek istenen pek çok konu hakkında oturumlar düzenlenecek.
İsrail’in Filistin’e karşı başlattığı saldırı birinci yılını doldururken, Filistin’de yaşananlar da festivalde konulacak. “Filistin’de Görmezden Gelinen Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlarla Yüzleşmede Sivil Toplumun Rolü” başlığıyla düzenlenecek panelde hem Filistin’deki güncel durumu hem de yaşananlara karşı sivil toplumun neler yapabileceğini, dayanışma ağlarına nasıl katkı sunabileceği tartışılacak.
Festivalin ilk günü güç hikayeleFestivalde 6 Şubat Depremleri’nden etkilenen kentlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütleri afetle mücadelede kendi deneyimlerini paylaşacak. Lotus Kadın Kadın Derneği, depremin ilk günlerinde ulaşımın en zor olduğu bölgelere ihtiyaçları hızla ulaştıran moto kuryeleri temsilen Kurye Hakları Derneği ve afet sonrası üretime tutunarak ayakta kalan örgütlerden biri olan Defne Kadın Kooperatifi “dayanışma Güçlendirir!” oturumunda deneyimlerini aktaracak.
Festivalde bir de doğaçlama performans sergilenecek. Gaziantep’te çalışma yürüten Teatro Ayntab hem deprem sonrasında “Sanat Her Yerde * Art is Everywhere” adlı gönüllü hareketinin hikayesini anlatacak hem de doğaçlama gösteri yapacak.
Ayrıca son dönemlerde Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerle gündeme gelen hayvan hakkı ihlalleri ile ilgili “Yeni Ötekiler: Sokakta Yaşayan Hayvanlar” başlıklı etkinlikle sokakta yaşayan hayvanların karşılaştığı ihlallerin diğer hak alanlarıyla ilişkisi konuşulacak.