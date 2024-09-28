  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Türkiye’nin sesleri bu yıl Güçlü Sivil Toplum için buluşuyor
Takip Et

Türkiye’nin sesleri bu yıl Güçlü Sivil Toplum için buluşuyor

Daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu düşünenler, deği­şim için hayal kuranlar, birlikte değiştirmek için yola çıkanlar 4-5 Ekim’de Türkiye’nin dört bir ya­nından katılım gösteren sivil top­lum örgütleriyle Ankara’da TED Üniversitesi’nde Sivil Sesler Fes­tivali’nde bir araya gelecek.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Güçlü Sivil Toplum temasıyla düzenle­necek festivalde iki gün boyunca tüm etkinlikler ücretsiz ve herke­se açık olacak.

Demokrasi için sivil toplum, sivil toplum için demokrasi

Bu yıl festivalin açılış oturu­mu Demokrasinin Geleceği: Si­vil Toplum Deneyimleri başlığın­da düzenlenecek. Oturumda si­vil toplum örgütlerinin toplumun demokratikleşmesine nasıl kat­kı sağlayabileceği; daha katılım­cı, şeffaf, eşit, hesap verebilir ve güçlü yapıları nasıl kurabileceği ve ortak gelecek inşasında sivil toplumun neler yapabileceği ko­nuşulacak.

Festivalde Türkiye’nin fark­lı kentlerinden, farklı hak alanla­rında çalışan sivil toplum örgütle­rinin katılımıyla iki gün boyunca atölyeler, paneller, oyunlar çeşit­li performanslar yer alacak. Sivil toplum örgütleri de stantlarında çalışmalarını anlatacak. Bu yıl 7. si düzenlenen Sivil sesler festiva­li Programında Filistin direnişin­den, sivil alanda güç hikayelerine, 6 Şubat depreminden etkilenen kentlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin deneyimleri­ne, doğaçlama performanslara ve sokak hayvanları gibi dikkat çekil­mek istenen pek çok konu hakkın­da oturumlar düzenlenecek.

İsrail’in Filistin’e karşı başlat­tığı saldırı birinci yılını doldu­rurken, Filistin’de yaşananlar da festivalde konulacak. “Filistin’de Görmezden Gelinen Savaş Suç­ları ve İnsanlığa Karşı Suçlarla Yüzleşmede Sivil Toplumun Ro­lü” başlığıyla düzenlenecek panel­de hem Filistin’deki güncel duru­mu hem de yaşananlara karşı si­vil toplumun neler yapabileceğini, dayanışma ağlarına nasıl katkı su­nabileceği tartışılacak.

Festivalin ilk günü güç hika­yeleFestivalde 6 Şubat Deprem­leri’nden etkilenen kentlerde ça­lışma yürüten sivil toplum ör­gütleri afetle mücadelede kendi deneyimlerini paylaşacak. Lotus Kadın Kadın Derneği, depremin ilk günlerinde ulaşımın en zor ol­duğu bölgelere ihtiyaçları hızla ulaştıran moto kuryeleri temsi­len Kurye Hakları Derneği ve afet sonrası üretime tutunarak ayakta kalan örgütlerden biri olan Def­ne Kadın Kooperatifi “dayanışma Güçlendirir!” oturumunda dene­yimlerini aktaracak.

Festivalde bir de doğaçlama performans sergilenecek. Gazi­antep’te çalışma yürüten Teatro Ayntab hem deprem sonrasında “Sanat Her Yerde * Art is Everyw­here” adlı gönüllü hareketinin hi­kayesini anlatacak hem de doğaç­lama gösteri yapacak.

Ayrıca son dönemlerde Hay­vanları Koruma Kanunu’nda ya­pılan değişikliklerle gündeme ge­len hayvan hakkı ihlalleri ile ilgili “Yeni Ötekiler: Sokakta Yaşayan Hayvanlar” başlıklı etkinlikle so­kakta yaşayan hayvanların karşı­laştığı ihlallerin diğer hak alanla­rıyla ilişkisi konuşulacak.