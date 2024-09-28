Türkiye’nin sesleri bu yıl Güçlü Sivil Toplum için buluşuyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Güçlü Sivil Toplum temasıyla düzenle­necek festivalde iki gün boyunca tüm etkinlikler ücretsiz ve herke­se açık olacak.

Demokrasi için sivil toplum, sivil toplum için demokrasi

Bu yıl festivalin açılış oturu­mu Demokrasinin Geleceği: Si­vil Toplum Deneyimleri başlığın­da düzenlenecek. Oturumda si­vil toplum örgütlerinin toplumun demokratikleşmesine nasıl kat­kı sağlayabileceği; daha katılım­cı, şeffaf, eşit, hesap verebilir ve güçlü yapıları nasıl kurabileceği ve ortak gelecek inşasında sivil toplumun neler yapabileceği ko­nuşulacak.

Festivalde Türkiye’nin fark­lı kentlerinden, farklı hak alanla­rında çalışan sivil toplum örgütle­rinin katılımıyla iki gün boyunca atölyeler, paneller, oyunlar çeşit­li performanslar yer alacak. Sivil toplum örgütleri de stantlarında çalışmalarını anlatacak. Bu yıl 7. si düzenlenen Sivil sesler festiva­li Programında Filistin direnişin­den, sivil alanda güç hikayelerine, 6 Şubat depreminden etkilenen kentlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin deneyimleri­ne, doğaçlama performanslara ve sokak hayvanları gibi dikkat çekil­mek istenen pek çok konu hakkın­da oturumlar düzenlenecek.

İsrail’in Filistin’e karşı başlat­tığı saldırı birinci yılını doldu­rurken, Filistin’de yaşananlar da festivalde konulacak. “Filistin’de Görmezden Gelinen Savaş Suç­ları ve İnsanlığa Karşı Suçlarla Yüzleşmede Sivil Toplumun Ro­lü” başlığıyla düzenlenecek panel­de hem Filistin’deki güncel duru­mu hem de yaşananlara karşı si­vil toplumun neler yapabileceğini, dayanışma ağlarına nasıl katkı su­nabileceği tartışılacak.

Festivalin ilk günü güç hika­yeleFestivalde 6 Şubat Deprem­leri’nden etkilenen kentlerde ça­lışma yürüten sivil toplum ör­gütleri afetle mücadelede kendi deneyimlerini paylaşacak. Lotus Kadın Kadın Derneği, depremin ilk günlerinde ulaşımın en zor ol­duğu bölgelere ihtiyaçları hızla ulaştıran moto kuryeleri temsi­len Kurye Hakları Derneği ve afet sonrası üretime tutunarak ayakta kalan örgütlerden biri olan Def­ne Kadın Kooperatifi “dayanışma Güçlendirir!” oturumunda dene­yimlerini aktaracak.

Festivalde bir de doğaçlama performans sergilenecek. Gazi­antep’te çalışma yürüten Teatro Ayntab hem deprem sonrasında “Sanat Her Yerde * Art is Everyw­here” adlı gönüllü hareketinin hi­kayesini anlatacak hem de doğaç­lama gösteri yapacak.

Ayrıca son dönemlerde Hay­vanları Koruma Kanunu’nda ya­pılan değişikliklerle gündeme ge­len hayvan hakkı ihlalleri ile ilgili “Yeni Ötekiler: Sokakta Yaşayan Hayvanlar” başlıklı etkinlikle so­kakta yaşayan hayvanların karşı­laştığı ihlallerin diğer hak alanla­rıyla ilişkisi konuşulacak.