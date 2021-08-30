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Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi

Türkiye'nin, Avusturya'da tutuklu bulunan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için yaptığı başvurunun kabul edildiği açıklandı. Ancak ABD'nin iade talebinin de değerlendirildiği ve son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği belirtildi.

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Hakkındaki suçlamalar nedeniyle ABD ve Türkiye tarafından iadesi istenen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında Wels Mahkemesi'nin 25 Ağustos't karar aldığı açıklandı.

Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, mahkemenin müvekkilinin Türkiye'ye iadesi yolunda karar verdiğini duyurdu. Sürecin sonlanmadığını belirten Avukat Dülger, ABD'ye iade talebinin incelenmesinin ardından durumun netleşeceğini yazdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dülger, "Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilecektir." ifadelerini kullandı.

 

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