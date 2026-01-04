Türkiye’nin 'Sibirya'sı... Sıcaklık -36 derece!

Türkiye'nin en soğuk yeri sıcaklığın -39,7 derece olarak ölçüldüğü Ardahan'ın Göle ilçesi olurken, adeta Sibirya'yı andıran bölgede araçlar dondu, su şebekeleri patladı.

Kentte de yoğun buzlanma ve kırağı oluşurken yollar adeta buz pistine dönüştü. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar zor anlar yaşarken Alabalık Deresi'nin da donduğu görüldü.

"Böyle kış görmedim"

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, soğukların rekor kırdığını belirterek, "Araçlarımız yollarda mahsur kaldı. Donmuş vaziyetteler. Kar kaldırma çalışmalarını yapan iş makinelerimizin hepsi sıkıntılı. Zorlanıyoruz, hem yakıt hem araç gereç hem de çalışan kardeşlerimiz açısından çok zorluk çekiyoruz. Böyle bir kış görmedim" dedi.

Su şebekesinde de arızaların baş gösterdiğini anlatan Budak, desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek eski olan iş makinelerinin yenilenmesi için çağrıda bulundu.