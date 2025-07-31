Türkiye’nin üçüncü uzay yolculuğu 3 Ağustos’ta! İlk Türk iş insanı astronot uzaya çıkıyor

Türkiye'nin üçüncü uzay yolculuğu 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Uzaya çıkan ilk Türk iş insanı olacak Gökhan Erdem, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard NS-34 görevi kapsamında uzay yolculuğuna çıkacak.

Gökhan Erdem’in bireysel girişimiyle dahil olduğu bu özel görev, Türkiye saatiyle 15.30’da ABD’nin Teksas eyaletindeki Van Horn Üssü'nden fırlatılacak. Erdem böylece; üçüncü Türk uzay yolcusu, uzaya çıkan ilk Türk iş insanı ve Blue Origin ile uçan ilk Türk vatandaşı unvanlarını elde edecek.

Fırlatma anı, Blue Origin’in resmi internet sitesinden ve sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacak.

6 kişilik mürettebat, 11 dakikalık yolculuk

New Shepard’ın 14. insanlı uçuşu olan NS-34 görevinde Erdem’le birlikte 5 farklı ülkeden isim yer alıyor: ABD’li girişimci J.D. Russell, kripto yatırımcısı Justin Sun, Porto Rikolu meteorolog Deborah Martorell, İngiliz hayırsever Lionel Pitchford ve Hindistanlı gezgin Arvinder Singh Bahal.

Yaklaşık 11 dakika sürecek olan yolculukta mürettebat, uzayın sınırı kabul edilen Karman çizgisini (100 km) aşarak mikro yerçekimi deneyimi yaşayacak.

Türk silueti armalı görev

Blue Origin, NS-34 görev armasında her yolcunun kültürel mirasına ve kişisel hikâyesine özel semboller kullandı. Gökhan Erdem’i temsilen Boğaziçi silueti arma üzerinde yer alırken, görev numarasının “34” olması da İstanbul plakasıyla anlamlı bir örtüşme yarattı.

"Rutin uzay yolculuklarının önünü açacak"

Space Agenda Direktörü Halit Mirahmetoğlu, bu yolculuğun Türkiye’de uzay farkındalığını artırmak adına önemli olduğunu vurgularken, astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da Erdem’in uzaya çıkmasının “gelecekteki ticari uzay yolculuklarının önünü açacağını” söyledi.