Türkiye'nin VLP aşı çalışması DSÖ listesine girdi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren ve virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı çalışması DSÖ'nün COVID-19 aşı adayları listesine girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, oluşturulan TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında 8'i aşı, 9'u ilaç olmak üzere 17 proje üzerinde çalışma yürütüldü. Platform bünyesinde inovatif bir yöntem olarak kabul edilen VLP temelli aşı çalışması da başlatıldı.

ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesiyle geliştirilmeye başlanan aşı adayı, virüsün enfeksiyon yapmayan bir şeklini taklit etme prensibine dayanıyor.

50 milyon dozluk kapasiteye sahip üretim tesisi hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih: 27 Mart 2021, Yer: Ankara Onkoloji Hastanesi. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı. Mayda ve İhsan Hocamızın geliştirdiği aşı, DSÖ listesinde yerini alarak dünyada klinik aşamaya geçen 4. VLP aşı adayı oldu." ifadelerine yer verdi.

Bakan Varank, ayrıca yaptığı yazılı açıklamada, Nobel İlaç'ın TÜBİTAK Marmara Teknokent'teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisi'nde ilk etapta gerekli altyapının oluşturulduğunu, faz aşamalarının başarıyla tamamlanması halinde 50 milyon dozluk kapasiteye sahip üretim tesisinin hazır olduğunu bildirdi.