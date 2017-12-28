Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden vize açıklaması

28 Aralık 2017

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin vize adımına karşılık, ABD vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.

ABD ile vize krizi çözüldü

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili ABD'ye herhangi bir güvence verilmediğini bildirdi.

Piyasalarda vize coşkusu

Büyükelçilik, vize rejimindeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimindeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Güvence verilmedi"

Öte yandan, açıklamada ABD tarafının açıklamasında gündeme getirilen "Güvence verildi" iddiasına, "ABD'nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz." ifadeleriyle cevap verildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin açıklamasında, ABD'nin Türkiye'den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesinin doğru bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamanın son bölümünde de "ABD'de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye'nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir. Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağını bildirmişti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ekim ayından bu yana Türk hükümetinin ABD'nin Türkiye'deki misyonundaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı "güvenceye" bağlı kaldığı iddia edilmişti.

Sınır kapılarına talimat yazısı gönderildi

Vize krizinin çözülmesinin ardından ABD vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin sınır kapılarına talimat yazısı gönderildiği bildirildi.

Kaynak: AA