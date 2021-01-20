  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden'a tebrik mesajı
Takip Et

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden'a tebrik mesajı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, bugün ABD'nin 46'ncı başkanı olarak yemin eden Joe Biden'ı tebrik etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün görevlerine başlayan ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ı tebrik etti.

Kılıç paylaşımında, "Bu yeni yönetimin, bölgesel uluslararası barış ve güvenliğe daha iyi hizmet etmek için yeni müttefiklikler kurarken, ABD'nin uzun süreli müttefikleri ile ilişkilerini güçlendirme aklı selimini göstereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

ABD'de yeni dönem: Biden ve Harris göreve başladıABD'de yeni dönem: Biden ve Harris göreve başladıDünya
Çin, Trump dönemi yöneticilerine yaptırım uyguladıÇin, Trump dönemi yöneticilerine yaptırım uyguladıDünya
Trump, Beyaz Saray'a veda etti: Başka bir şekilde geri döneceğizTrump, Beyaz Saray'a veda etti: Başka bir şekilde geri döneceğizDünya

 