Türkiye’nin yeni nesil ihracat yapmayı öğrenmesi gerek

28 Nisan'daki İDDMİB seçimlerinin sektörün gelecek dört yılına yön vereceğini ifade eden Tecdelioğlu," Birçok alt sektör İDDMİB çatısı altında yer alıyor. Biz bunların temsilcileri olmak istiyoruz. 16 tane eylem başlığında 20 milyar dolar hedef koyduk. Kolay ulaşılabilir olmak kritik öneme sahip. Çeşitli alanlardan arkadaşlarımızı görevli olarak kullandıracağız. Göreve gelmemiz halinde 24 saat hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

Türkiye’nin yeni nesil ihracat yapmayı öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu, “E-ticaret ve e-ihracatta daha farklı bir dünya bizi bekliyor. Ayrıca kadın ve genç ihracatçılarımızı da bir araya getirerek bir sinerji oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Genç ihracat elçileri

Türkiye’de 120 bin yabancı öğrenci olduğunu kaydeden Çetin Tecdelioğlu, “Biz o çocukları işletmelerimizin içine alıp ihracat elçimiz olmasını istiyoruz. Ne okursa okusun bizimle çalışıp komisyon da alabilecek. Bu ihracat elçileri maaşlı ve komisyonlu elçiler olacaklar” şeklinde konuştu.

Güçlü yönetim ekibi

Çetin Tecdelioğlu'nun yönetim ekibi sektörün önde gelen firmalarından oluşuyor;

⁃ Tecde Group / Çetin Tecdelioğlu (Başkan)

⁃ Alfa Metal Alüminyum / Ali Bakaner

⁃ Ayhan Metal / Aynur Ayhan

⁃ Turaş Gaz Armatürleri / Gökhan Turhan

⁃ Kayalar Endüstriyel Mutfak / Fikret Kaya

⁃ Nox Endüstriyel Mutfak / Bekir Topuz

⁃ Özkan Kapı Pencere Sanayi / Ferruh Özkan

⁃ Özler İslele Kalıp Sistemleri / Burak Özelci

⁃ Kayalar Bakır / Cengiz Kaya

⁃ Almesan Alüminyum / Mehmet Öncel

⁃ Sarkuysan Elektrolikit / Sevgür Arslanpay

⁃ Akpa Alüminyum / Şevket Çalışkan

⁃ OMS Uluslararası Ticaret / Talha Özger

⁃ Sistem Alüminyum / Yaşar Yerebakan