Türkiye'nin yeni uydusu 2020'de uzayda

08 Mayıs 2019

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı'na katılan Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A uydusunun, bir aksilik olmazsa 2020 yılının ikinci çeyreğinde ABD'nin Florida eyaletindeki fırlatma rampasından uzaya gönderileceğini bildirdi.

Şen ayrıca, Türkiye'nin aktif uydu filosunda 3 haberleşme uydusunun bulunduğunu, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türkiye'nin ilk yerli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarının ise devam ettiği bilgisini verdi.

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok da Türksat 5A uydusunun yapımına Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde takvime uygun şekilde devam edildiğini aktardı.

Uydunun panellerinin, iki ay önce İngiltere'nin Portsmouth şehrine getirildiğini anlatan Ertok, uydu üzerine faydalı yük ekipmanları montajının başladığını ifade etti.

Ertok, montaj işleminin tamamlanmasının ardından uydunun alt sistem testlerine başlanacağı bilgisini vererek, "Bu testin ardından uydu ağustosta Fransa'ya gönderilecek. Burada servis modül ve faydalı yük modülü bir araya getirilerek, uydu seviyesi testlerine başlayacak" dedi.

5B için de çalışmalar sürüyor

Öte yandan Türksat 5B uydusunda da çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ertok, uydunun panellerinin üretiminin İngiltere'de sürdüğünü söyledi. Ertok, bu uydu için de gelecek aylarda panellerin Portsmouth'a giderek, faydalı yük ekipmanlarının montajına başlanacağını ifade etti. Bu uydunun, internet ve veri haberleşmesinde önemli bir boşluğu doldurmasının amaçlandığına değinen Ertok, 2021'in ilk çeyreğinde uzaya fırlatılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA