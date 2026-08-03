Türkiye'nin yerli lokomotifi Afrika yolunda: 7 bin kilometre gidecek

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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve millî dizel-elektrikli manevra lokomotifi "DE 10000", Tanzanya'da kullanılmak üzere yola çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli demir yolu sanayisinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktığını belirtti. Demir yollarındaki yerli araçların sayısını yatırımlarla artırdıklarını kaydeden Uraloğlu, Türkiye'de geliştirilen araçların uluslararası pazarlara da sunulduğunu bildirdi.

Yüzde 90 yerlilik oranıyla üretildi

TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde üretilen lokomotifin yüzde 90 yerlilik oranına sahip olduğunu açıklayan Uraloğlu, "TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'müzde yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiğimiz 'DE 10000' manevra lokomotifimizi Tanzanya'ya uğurladık. Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Deniz yolculuğu 7 bin 308 kilometre sürecek

Eskişehir'den Kocaeli'deki Derince Limanı'na getirilen DE 10000'in gemiye yükleme işlemleri tamamlandı. Lokomotif, 29 Temmuz Çarşamba günü deniz yoluyla Tanzanya'ya gönderildi.

Yaklaşık 3 bin 946 deniz mili, diğer bir ifadeyle 7 bin 308 kilometre yol katedecek lokomotif, Darüsselam Limanı'na ulaştıktan sonra Tanzanya'nın demir yolu filosunda hizmet vermeye başlayacak.

İlk yerli motor uluslararası pazara açıldı

DE 10000'de, TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Projesi kapsamında TÜRASAŞ ve TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen "Özgün Motor" kullanıldı. Motor, 1000 beygir gücünü aşan ilk yerli ve millî dizel motor olma özelliğini taşıyor.

Uraloğlu, yerli motorun ihracatına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildi. Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Ticarileşme aşamasına ulaşan motor, demir yolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor."