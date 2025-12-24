Türkiye–Pakistan iş birliği savunma ile güçlenecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerini uzay, hava­cılık ve savunma sanayii alanla­rında daha ileri bir noktaya taşı­mak amacıyla Pakistan’a yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Programı düzenledi. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Pakistan’ın başken­ti İslamabad’da gerçekleştirilen program kapsamında, iki ülke ara­sında savunma sanayii, havacılık teknolojileri ve stratejik yatırım­lar alanlarında yeni iş birliği fır­satları ele alındı.

Program çerçe­vesinde BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Ap­tullah Saner, Bursa Uzay Havacı­lık Savunma Kümelenmesi (BAS­DEC) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ile BASDEC üyesi firmalardan oluşan heyet, Pakistan’da kapsamlı ve üst düzey temaslarda bulundu.

BTSO ve BASDEC heyeti, Pa­kistan’da İletişim ve Türkiye– Azerbaycan Yatırım Bakanı Ab­dul Aleem Khan, Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan, Sanayi ve Üre­tim Bakanı Haroon Akhtar Khan ile Turizm ve Altyapı Bakanı Sar­dar Yasir İlyas Khan ile bir araya gelerek savunma ve havacılık sa­nayii başta olmak üzere stratejik alanlarda ortak proje ve yatırım imkanlarını değerlendirdi.

Heyet ayrıca Türkiye–Pakis­tan ekonomik iş birliğinin çatı kuruluşlarıyla temaslarını sür­dürdü. Bu kapsamda Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Fede­rasyonu (FPCCI) Başkanı Umar Qureshi ve Başkan Yardımcı­sı Qurrat-ul-Ain ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Askeri tesislerde inceleme yapıldı

Program kapsamında Pakis­tan’ın önde gelen teknik üniversi­telerinden National University of Science and Technology (NUST) ziyaret edilirken, Turkish Aeros­pace Pakistan (TAI–Pakistan) ofi­sinde de kapsamlı temaslar yapıl­dı. TAI Pakistan Direktörü Mu­hammad Sohail Sajid, Türkiye’nin milli havacılık projeleri KAAN ve HÜRJET kapsamında yürütülen tasarım, mühendislik ve prototip çalışmaları hakkında heyete de­taylı sunum gerçekleştirdi.

BTSO ve BASDEC heyeti, Pa­kistan ordusunun zırhlı araç ve tank üretim merkezi olan Heavy Industries Taxila (HIT), silah ve mühimmat üretiminde kritik rol üstlenen Pakistan Ordnance Fa­ctories (POF) ile Pakistan Hava Kuvvetleri’nin uçak ihtiyaçlarını karşılayan Pakistan Aeronauti­cal Complex (PAC) Kamra tesis­lerinde incelemelerde bulundu. Heyet ayrıca Pakistan Mühendis­lik Konseyi ve Pakistan Havacılık Konseyi üyeleriyle bir araya gele­rek, firmalar arası B2B görüşme­ler gerçekleştirdi ve somut iş birli­ği adımlarını ele aldı.

“Pakistan büyük iş fırsatları sunuyor”

BTSO Savunma Sanayii ve Ha­vacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Pakistan ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, heyetin tüm temaslarda en üst düzey pro­tokol ve yakın ilgiyle karşılandı­ğını vurguladı. Saner, dört günlük ziyaret boyunca önemli görüşme­ler gerçekleştirdiklerini belirte­rek şu ifadeleri kullandı: “Pakis­tan’da Sanayi ve Üretim, İletişim, Turizm ve Ticaret Bakanları ile bir araya geldik. Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Havacı­lık Konseyi ve Mühendislik Kon­seyi ile toplantılar ve B2B görüş­meler yaptık. Üniversiteler ve Ar- Ge merkezlerinin ardından uçak, zırhlı araç ve silah üretim tesis­lerini ziyaret ettik. Tüm program boyunca Savunma Sanayii Baş­kanlığımız ile Büyükelçilik yetki­lilerimiz bizlere eşlik etti.”

Pakistan’ın 251 milyonluk nü­fusuyla önemli bir potansiyel sunduğuna dikkat çeken Saner, savunma ve havacılık sektörleri­nin yanı sıra inşaat, gıda, turizm, metal ve makine gibi alanlarda da ciddi fırsatlar bulunduğunu ifade etti. Saner, “Bizlere gösterilen il­gi, Türkiye ile Pakistan arasında­ki karşılıklı güvenin açık bir gös­tergesidir. Güven, her türlü iş bir­liğinin temelidir” dedi.

Pakistan’ın savunma ve hava­cılık başta olmak üzere gelişmiş bir askeri sanayiye sahip olduğu­nu vurgulayan BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Ha­tipoğlu, normal şartlarda girilme­si mümkün olmayan askeri tesis­lerin ziyaret edilmesinin, iki ülke arasındaki güven düzeyini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Hati­poğlu, Pakistan’daki Ar-Ge çalış­malarının ileri seviyede olduğunu belirterek NUST’un bunun önem­li bir örneği olduğunu dile getirdi.

Hatipoğlu ayrıca, Pakistanlı mühendislerin cazip koşullar­la Türkiye’de istihdam edilebi­leceğini, nitelikli uluslararası mühendis yetiştirilmesi konu­sunda ise Pakistan Engineering Council (PEC) ile iş birliği yapı­labileceğini kaydetti.

Somut projeler gündemde

BASDEC üyesi firmalar için Pakistan’da önemli fırsatlar bu­lunduğunu ifade eden Hatipoğ­lu, uçak sanayi, mühimmat ve si­lah sanayi, dron üretimi, makine, kalıp ve fikstür, havalimanı yer ekipmanları ile komponent ve yarı mamul üretimi alanlarında Pakistanlı kuruluşlarla karşılıklı iş birliklerinin mümkün olduğu­nu vurguladı.

Hatipoğlu, COMIT firmasının elektronik mayın dedektörü sa­tışı ile UÇAKSAN firmasının ka­mikaze dron üretimi projeleri­nin görüşme aşamasında oldu­ğunu belirtti.

“Elektronik mayın dedektörü ihracatı için olumlu geri dönüş aldık”

COMIT Mühendislik Genel Müdürü Fatih Mestan, Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirterek, elektronik mayın dedektörü ihracatı kapsamında dört ayrı bakanlığa bilgi verdiklerini söyledi. Mestan, Heavy Industries Taxila tesislerinde üretilen tanklar için dedektör tedarikine ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

“Stratejik iş birliğinin temelleri atıldı”

ERFA Makine Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Onan, ziyaretin beklentilerin üzerinde verimli geçtiğini belirterek, Türkiye ve Pakistan arasında stratejik öneme sahip güçlü bir iş birliğinin temellerinin atıldığına inandıklarını söyledi.

UÇAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emre Balcı ise kümelenme yapısının firmalar için önemli bir güç oluşturduğunu vurgulayarak, Pakistan ile temasların olumlu ilerlediğini ve kısa süre içinde somut çalışmaların başlayacağını ifade etti.