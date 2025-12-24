Türkiye–Pakistan iş birliği savunma ile güçlenecek
BTSO’nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle Pakistan’da düzenlediği Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında savunma sanayii, havacılık teknolojileri ve stratejik yatırımlar alanlarında yeni iş birliği fırsatları masaya yatırıldı; üst düzey temaslar ve somut projeler öne çıktı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerini uzay, havacılık ve savunma sanayii alanlarında daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla Pakistan’a yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Programı düzenledi. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen program kapsamında, iki ülke arasında savunma sanayii, havacılık teknolojileri ve stratejik yatırımlar alanlarında yeni iş birliği fırsatları ele alındı.
Program çerçevesinde BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ile BASDEC üyesi firmalardan oluşan heyet, Pakistan’da kapsamlı ve üst düzey temaslarda bulundu.
BTSO ve BASDEC heyeti, Pakistan’da İletişim ve Türkiye– Azerbaycan Yatırım Bakanı Abdul Aleem Khan, Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan, Sanayi ve Üretim Bakanı Haroon Akhtar Khan ile Turizm ve Altyapı Bakanı Sardar Yasir İlyas Khan ile bir araya gelerek savunma ve havacılık sanayii başta olmak üzere stratejik alanlarda ortak proje ve yatırım imkanlarını değerlendirdi.
Heyet ayrıca Türkiye–Pakistan ekonomik iş birliğinin çatı kuruluşlarıyla temaslarını sürdürdü. Bu kapsamda Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) Başkanı Umar Qureshi ve Başkan Yardımcısı Qurrat-ul-Ain ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Askeri tesislerde inceleme yapıldı
Program kapsamında Pakistan’ın önde gelen teknik üniversitelerinden National University of Science and Technology (NUST) ziyaret edilirken, Turkish Aerospace Pakistan (TAI–Pakistan) ofisinde de kapsamlı temaslar yapıldı. TAI Pakistan Direktörü Muhammad Sohail Sajid, Türkiye’nin milli havacılık projeleri KAAN ve HÜRJET kapsamında yürütülen tasarım, mühendislik ve prototip çalışmaları hakkında heyete detaylı sunum gerçekleştirdi.
BTSO ve BASDEC heyeti, Pakistan ordusunun zırhlı araç ve tank üretim merkezi olan Heavy Industries Taxila (HIT), silah ve mühimmat üretiminde kritik rol üstlenen Pakistan Ordnance Factories (POF) ile Pakistan Hava Kuvvetleri’nin uçak ihtiyaçlarını karşılayan Pakistan Aeronautical Complex (PAC) Kamra tesislerinde incelemelerde bulundu. Heyet ayrıca Pakistan Mühendislik Konseyi ve Pakistan Havacılık Konseyi üyeleriyle bir araya gelerek, firmalar arası B2B görüşmeler gerçekleştirdi ve somut iş birliği adımlarını ele aldı.
“Pakistan büyük iş fırsatları sunuyor”
BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Pakistan ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, heyetin tüm temaslarda en üst düzey protokol ve yakın ilgiyle karşılandığını vurguladı. Saner, dört günlük ziyaret boyunca önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Pakistan’da Sanayi ve Üretim, İletişim, Turizm ve Ticaret Bakanları ile bir araya geldik. Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Havacılık Konseyi ve Mühendislik Konseyi ile toplantılar ve B2B görüşmeler yaptık. Üniversiteler ve Ar- Ge merkezlerinin ardından uçak, zırhlı araç ve silah üretim tesislerini ziyaret ettik. Tüm program boyunca Savunma Sanayii Başkanlığımız ile Büyükelçilik yetkililerimiz bizlere eşlik etti.”
Pakistan’ın 251 milyonluk nüfusuyla önemli bir potansiyel sunduğuna dikkat çeken Saner, savunma ve havacılık sektörlerinin yanı sıra inşaat, gıda, turizm, metal ve makine gibi alanlarda da ciddi fırsatlar bulunduğunu ifade etti. Saner, “Bizlere gösterilen ilgi, Türkiye ile Pakistan arasındaki karşılıklı güvenin açık bir göstergesidir. Güven, her türlü iş birliğinin temelidir” dedi.
Pakistan’ın savunma ve havacılık başta olmak üzere gelişmiş bir askeri sanayiye sahip olduğunu vurgulayan BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, normal şartlarda girilmesi mümkün olmayan askeri tesislerin ziyaret edilmesinin, iki ülke arasındaki güven düzeyini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Hatipoğlu, Pakistan’daki Ar-Ge çalışmalarının ileri seviyede olduğunu belirterek NUST’un bunun önemli bir örneği olduğunu dile getirdi.
Hatipoğlu ayrıca, Pakistanlı mühendislerin cazip koşullarla Türkiye’de istihdam edilebileceğini, nitelikli uluslararası mühendis yetiştirilmesi konusunda ise Pakistan Engineering Council (PEC) ile iş birliği yapılabileceğini kaydetti.
Somut projeler gündemde
BASDEC üyesi firmalar için Pakistan’da önemli fırsatlar bulunduğunu ifade eden Hatipoğlu, uçak sanayi, mühimmat ve silah sanayi, dron üretimi, makine, kalıp ve fikstür, havalimanı yer ekipmanları ile komponent ve yarı mamul üretimi alanlarında Pakistanlı kuruluşlarla karşılıklı iş birliklerinin mümkün olduğunu vurguladı.
Hatipoğlu, COMIT firmasının elektronik mayın dedektörü satışı ile UÇAKSAN firmasının kamikaze dron üretimi projelerinin görüşme aşamasında olduğunu belirtti.
“Elektronik mayın dedektörü ihracatı için olumlu geri dönüş aldık”
COMIT Mühendislik Genel Müdürü Fatih Mestan, Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirterek, elektronik mayın dedektörü ihracatı kapsamında dört ayrı bakanlığa bilgi verdiklerini söyledi. Mestan, Heavy Industries Taxila tesislerinde üretilen tanklar için dedektör tedarikine ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.
“Stratejik iş birliğinin temelleri atıldı”
ERFA Makine Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Onan, ziyaretin beklentilerin üzerinde verimli geçtiğini belirterek, Türkiye ve Pakistan arasında stratejik öneme sahip güçlü bir iş birliğinin temellerinin atıldığına inandıklarını söyledi.
UÇAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emre Balcı ise kümelenme yapısının firmalar için önemli bir güç oluşturduğunu vurgulayarak, Pakistan ile temasların olumlu ilerlediğini ve kısa süre içinde somut çalışmaların başlayacağını ifade etti.