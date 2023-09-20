"Türkiye’siz bir uluslararası ticari koridor olamaz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde gündemlerinde olan Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin herkes açısından çok önemli olduğunu söyledi. Uraloğlu, "İnanıyorum ki bu projenin hayata geçmesi AB ile olan ortaklığımızı daha da önemli kılacak ve Türkiye'siz bir uluslararası ticari koridor olamayacağı gerçeğini perçinleyecektir" diye konuştu.

"KÖİ'ler, gelir getirme kapasitesine sahip"

Türkiye'nin son 21 yılda ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerde önemli mesafeler kat ettiğini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Marmaray gibi son 21 yılda hayata geçirilen dev projelerden bahsederek, kamu-özel iş birliği (KÖİ) yöntemiyle hayata geçirilen projeler ile ilgili bilgiler verdi. KÖİ'nin dünya üzerinde 135 ülke tarafından uygulanan bir model olduğunu aktaran Uraloğlu, Türkiye'de ilk olarak Göcek Tüneli'nin yapımıyla başlayan bu modelin zamanla hayata geçen başarılı büyük ulaşım projeleri sayesinde dünyada "Türk modeli" olarak bilinmeye başladığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KÖİ modeli sayesinde kısa sürede ve kamu kaynağı kullanmadan projelerin hayata geçirildiğini kaydederek, "Ayrıca KÖİ projelerimiz, orta ve uzun vadede devlete gelir getirme kapasitesine de sahiptir" şeklinde konuştu.