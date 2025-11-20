Türkiye–Umman ilişkilerinde yeni adım: Şimşek KEK toplantı tarihini açıkladı

Şimşek, Umman'ın Ankara Büyükelçiliğinin "Ulusal Gün" nedeniyle düzenlendiği resepsiyona katıldı.

Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi bağlara, güçlü kültürel yakınlığa ve birbirini tamamlayan ekonomik yapılara sahip iki dost ülke olduğunu belirten Şimşek, bu ortak potansiyeli somut ve kalıcı işbirliklerine dönüştürmek için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini, ikili siyasi ilişkilerin de mükemmel seviyede olduğunu söyledi.

Şimşek, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere değinerek, "Karşılıklı üst düzey temaslar ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandırmış, yeni işbirliği döneminin kapısını aralamıştır. Ziyaret kapsamında yatırımlar, bilgi teknolojileri, gıda, savunma sanayi, madencilik ve eğitim gibi birçok alanda çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştır." dedi.

Türkiye Umman Koordinasyon Konseyinin bu anlaşmaların uygulanmasını yakından takip edeceğini, işbirliğin tüm alanlarda daha ileri seviyelere taşınmasını sağlayacağını vurgulayan Şimşek, eş başkanlığını yürüttüğü Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonunun da bu süreçte özel rol üstlendiğine dikkati çekti.

Şimşek, KEK toplantılarına ilişkin bilgi vererek, "KEK toplantıları iki ülkenin ortak menfaatine hizmet eden alanlarda işbirliğini derinleştirmektedir. 12. dönem KEK toplantısını Aralık 2024'te gerçekleştirdik. 13. dönem KEK toplantısını önümüzdeki ay Ankara'da düzenleyeceğiz. Bu toplantının geçen yıl aldığımız kararların hayata geçişini hızlandıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Kapsamlı dönüşümü yakından takip ediyoruz"

Umman'ın 2040 vizyonu kapsamında yürütülen kapsamlı dönüşümünü yakından takip ettiklerini anlatan Şimşek, bu vizyonun ekonomide sektörel çeşitlendirmeyi, rekabet gücünü ve sürdürülebilir kalkınmayı hızlandıran iddialı bir yol haritası sunduğunu belirtti.

Şimşek, Türkiye olarak sanayi, enerji, hizmetler sektörlerindeki birikimleri 2040 yılı vizyonuyla uyumlu projelerde paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karşılıklı yatırımların artırılması, savunma sanayi başta olmak üzere yüksek katma değerli alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi, turizm ve altyapı yatırımlarında işbirliğinin güçlendirilmesinin, özel sektör temsilcilerimizin birlikte ele alması gereken öncelikli alanlar. Bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için iş dünyamızın daha sık temas kurması önem taşımaktadır. Bu çerçevede ülkelerimiz arasında alınan vize muafiyeti kararının karşılıklı hareketliliği artıracağına inanıyoruz. Birlikte çalışma ruhu ve karşılıklı güven sayesinde Türkiye ve Umman'ın birçok başarılı projeye ortak imza atacağından eminiz."