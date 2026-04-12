Türkiye'ye bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren artışa geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji'ye göre, soğuk ve yağışlı hava doğu bölgelerde etkisini gösterdikten sonra ülkeyi terk edecek.

Sıcaklıklar yükselişe geçiyor

Uzmanlar, salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların belirgin şekilde artacağını belirtiyor. Buna göre iç bölgelerde 4 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece arasında sıcaklık artışı öngörülüyor. Hafta ortasında ise yurt genelinde daha ılıman bir hava etkili olacak.

Haftanın ilk gününde Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış beklenirken, salı gününden itibaren ülke genelinde yağışların etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde parçalı ve az bulutlu bir hava öne çıkacak.

Üç büyük şehirde hava durumu

Üç büyük şehirde de yağış beklenmiyor. Başkentte sıcaklığın 12 dereceden 19 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, İstanbul’da 15-17 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. İzmir’de ise sıcaklıkların 24 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarındaki bu artışın özellikle hafta ortasında daha belirgin hissedileceğine dikkat çekiyor.