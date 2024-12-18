Türkiye'ye ekstra 1 milyar euro yolda
Türkiye’nin Doğu Akdeniz rotasında AB’nin kilit ortağı olduğunu belirten Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, “İlave bir 1 milyar euro 2024 için şu anda tahsis edilmiş durumda” dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında; Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar için ekstra 1 milyar euro daha ödeneceğini belirtti.
"(Suriye'de) Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerekiyor" diyen Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
"Aramızdaki ticaret 206 milyar euroya ulaştı"
Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduğunu söyleyerek, bu ilişkinin karmaşık olduğu kadar zengin ve ileriye doğru devam ettiğine dikkati çekti. Bu sebeplerden dolayı, ikinci görev süresinin başında ziyaretinin ilkini Ankara'ya düzenlediğini hatırlatan Von der Leyen, ekonomik ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu dile getirdi. Von der Leyen, "Aramızdaki ticaret 206 milyar euroya ulaştı ve bu bir rekor. AB Türkiye'nin en büyük ticaret ve yatırım ortağı" diyerek, niyetinin bunu daha da ileriye taşımak ve güçlendirmek olduğunu kaydetti.
AB yatırım bankası için çalışmalar başlatılacak
Türkiye ile ekonomi konusunda üst düzey diyalog mekanizması başlatılacağını duyuran Von der Leyen, AB yatırım bankasının Türkiye'de yeniden angaje olması için çalışmaların başlatılacağını anlattı. Von der Leyen, Türkiye ile güncellenmiş bir gümrük birliği müzakereleri başlatmayı büyük bir istekle beklediğini belirterek, "Tabii ki burada ilerleme olacak. Ancak bunun için gerçekten güçlü bir çaba sarf etmek gerekiyor.
Ticaret engellerine mutlaka değinmeliyiz" dedi. Aynı zamanda Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların devre dışı bırakılmasıyla ilgili konuların değerlendirildiğini ifade eden Von der Leyen, KKTC ile ilgili de BM çerçevesinde müzakerelerin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.
İlave 1 milyar euro tahsis edildi
"Türkiye göç yönetimi konusunda, Doğu Akdeniz rotasında son derece kilit ortağımız" diyen Von der Leyen, Türkiye'nin yıllar içinde milyonlarca kişiye ev sahipliği yapmasına ilişkin, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede biz de bu çabanızda sizin yanınızda durduk. 2011'den bu yana AB, neredeyse 10 milyar euroyu mültecilerin ve ev sahibi toplumun desteklenmesi için sağladı. Bu çerçevede çok büyük bir mutlulukla şunu duyurmak istiyorum, ilave 1 milyar euro 2024 için şu anda tahsis edilmiş durumda. Bu, başka şeylerin yanı sıra mültecilerin sağlık sistemini ve eğitim çalışmalarını destekleyecek. Aynı zamanda göç ve sınır güvenliği konularına odaklanacak ve Suriyeli mültecilerin gönüllü dönüşü de desteklenecek. Sahada gelişmeler devam ettikçe bu 1 milyarı, Suriye'deki ihtiyaçlar ortaya çıktıkça onlara da tahsis edebiliriz."
Türkiye'nin göç yönetimi konusunda, Doğu Akdeniz rotasında son derece kilit bir ortak olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Bu çerçevede paylaştığımız öncelikler için birlikte çalışmalı ve sınır yönetimi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve vize konularındaki çabalarımızı daha yoğunlaştırmalıyız" diye konuştu.
Suriye'de Esed rejiminin yıkılışının Suriye halkı için yeni bir ümit vadettiğini söyleyen Von der Leyen, bunun da beraberinde getirdiği riskler olduğunu ifade etti. Von der Leyen, "Sahada son derece kırılgan ve değişken bir durum var. Dolayısıyla bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye halkının barışçıl bir geçiş dönemine ihtiyacı var. Bu geçiş dönemi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacak bir geçiş dönemi. Aynı zamanda, devlet kurumlarını koruyacak bir dönem olmalı" diye konuştu.
Suriye halkının bütün çeşitliliğiyle isteklerine cevap verebilecek bir süreç olması gerektiğini dile getiren Von der Leyen, milli birliğe saygı duyulması ve azınlıkların da korunması gerektiğine dikkati çekti. Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) bu süreçte atacağı adımlara değinerek, en üst seviyedeki diplomatın Şam'a geri döneceğini vurguladı.
Erdoğan: DEAŞ ve PKK'yı sahada bozguna uğratan tek ülkeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmelerinde Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduklarını gördüğünü bildirdi.
Türkiye'nin, AB ile üye ülkelerle temaslarının arttığı bir yılın geride bırakıldığını söyleyen Erdoğan, “AB üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca Erdoğan, “Türkiye, her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, "13 yıllık bu insani buhran ve çatışma döneminde AB ile birçok projeyi hayata geçirdik.
Birliğin, ülkemizin yükünü hafifletmek amacıyla sağladığı desteği, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştırmak için çeşitlendirmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Bu desteğin Suriye'de temel altyapı yatırımlarını içerecek şekilde, orta ve uzun vadeli kapsamlı ve sürdürülebilir olmasının çok mühim olduğunu ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin kuzey bölgelerinde bu alanda birçok faaliyetlerde bulunmuş bir ülke olarak birlikte çalışmaya hazırız” dedi.
Türkiye ve AB arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İki gün sonra yapılacak Birlik Zirvesi'nde ilişkilerdeki tüm kısıtlamaları kaldıracak, askıya alınan yüksek düzeyli diyalogları canlandıracak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi beklentimize cevap verecek ve vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararlar alınmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
İnsani yardım 160 milyon euroya çıktı
AB insani yardım ekiplerinin Şam'da bulunduğunu da belirten Von der Leyen, insani yardım için hava köprüsü kurulduğuna ve ilk teslimatın bu hafta içinde yapılacağına işaret ederek, "Bu yıl, insani yardımlarımızı 160 milyon euroya çıkardık" şeklinde konuştu. Avrupa'nın halihazırda Suriye'nin en büyük donörü olduğunun altını çizen Von der Leyen, "2011'den bu yana yıllık düzenlediğimiz Suriye konferanslarında 33 milyar eurodan fazla katkıda bulunduk ve bu desteğe devam etmeliyiz” dedi.
Türkiye'nin bölgeye istikrar gelmesi için çok önemli rolü olduğunu belirten Von der Leyen, şunları söyledi: "Terörizme karşı birlikte çok dikkatli olmalıyız. Özellikle de Doğu Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanması riski var. Bunun olmasına izin veremeyiz. Türkiye'nin de meşru güvenlik endişelerine mutlaka cevap verilmesi ve bunların karşılanması gerekiyor. Aynı zamanda, tüm Suriyelilerin bütün azınlıklar dahil olmak üzere güvende olmasını sağlamak gerekiyor."