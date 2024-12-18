Türkiye'ye ekstra 1 milyar euro yolda

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Türkiye’ye yaptığı res­mi ziyaret sonrasında Cum­hurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında; Tür­kiye'ye Suriyeli sığınmacılar için ekstra 1 milyar euro daha ödeneceğini belirtti.

"(Suri­ye'de) Türkiye'nin meşru gü­venlik endişelerinin karşılan­ması gerekiyor" diyen Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur­başkanlığı Külliyesi'nde dü­zenlenen ortak basın toplantı­sında konuştu.

"Aramızdaki ticaret 206 milyar euroya ulaştı"

Von der Leyen, Cumhurbaş­kanı Erdoğan ile Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirme fır­satı bulduğunu söyleyerek, bu ilişkinin karmaşık olduğu ka­dar zengin ve ileriye doğru de­vam ettiğine dikkati çekti. Bu sebeplerden dolayı, ikinci gö­rev süresinin başında ziyare­tinin ilkini Ankara'ya düzen­lediğini hatırlatan Von der Le­yen, ekonomik ilişkilerin her zamankinden daha güçlü oldu­ğunu dile getirdi. Von der Le­yen, "Aramızdaki ticaret 206 milyar euroya ulaştı ve bu bir rekor. AB Türkiye'nin en bü­yük ticaret ve yatırım ortağı" diyerek, niyetinin bunu daha da ileriye taşımak ve güçlen­dirmek olduğunu kaydetti.

AB yatırım bankası için çalışmalar başlatılacak

Türkiye ile ekonomi konu­sunda üst düzey diyalog meka­nizması başlatılacağını duyu­ran Von der Leyen, AB yatırım bankasının Türkiye'de yeni­den angaje olması için çalış­maların başlatılacağını anlat­tı. Von der Leyen, Türkiye ile güncellenmiş bir gümrük bir­liği müzakereleri başlatma­yı büyük bir istekle beklediği­ni belirterek, "Tabii ki burada ilerleme olacak. Ancak bunun için gerçekten güçlü bir çaba sarf etmek gerekiyor.

Ticaret engellerine mutlaka değin­meliyiz" dedi. Aynı zamanda Rusya'ya karşı uygulanan yap­tırımların devre dışı bırakıl­masıyla ilgili konuların değer­lendirildiğini ifade eden Von der Leyen, KKTC ile ilgili de BM çerçevesinde müzakerele­rin devam ettirilmesi gerekti­ğini söyledi.

İlave 1 milyar euro tahsis edildi

"Türkiye göç yönetimi konu­sunda, Doğu Akdeniz rotasın­da son derece kilit ortağımız" diyen Von der Leyen, Türki­ye'nin yıllar içinde milyonlar­ca kişiye ev sahipliği yapması­na ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede biz de bu ça­banızda sizin yanınızda dur­duk. 2011'den bu yana AB, ne­redeyse 10 milyar euroyu mül­tecilerin ve ev sahibi toplumun desteklenmesi için sağladı. Bu çerçevede çok büyük bir mut­lulukla şunu duyurmak istiyo­rum, ilave 1 milyar euro 2024 için şu anda tahsis edilmiş du­rumda. Bu, başka şeylerin ya­nı sıra mültecilerin sağlık sis­temini ve eğitim çalışmalarını destekleyecek. Aynı zamanda göç ve sınır güvenliği konula­rına odaklanacak ve Suriye­li mültecilerin gönüllü dönü­şü de desteklenecek. Sahada gelişmeler devam ettikçe bu 1 milyarı, Suriye'deki ihtiyaçlar ortaya çıktıkça onlara da tahsis edebiliriz."

Türkiye'nin göç yönetimi konusunda, Doğu Akdeniz ro­tasında son derece kilit bir or­tak olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Bu çerçevede pay­laştığımız öncelikler için bir­likte çalışmalı ve sınır yöneti­mi, göçmen kaçakçılığıyla mü­cadele ve vize konularındaki çabalarımızı daha yoğunlaş­tırmalıyız" diye konuştu.

Suriye'de Esed rejiminin yı­kılışının Suriye halkı için yeni bir ümit vadettiğini söyleyen Von der Leyen, bunun da be­raberinde getirdiği riskler ol­duğunu ifade etti. Von der Le­yen, "Sahada son derece kı­rılgan ve değişken bir durum var. Dolayısıyla bu konuyla il­gili gelişmeleri yakından ta­kip ediyoruz. Suriye halkının barışçıl bir geçiş dönemine ihtiyacı var. Bu geçiş dönemi toprak bütünlüğünü ve ege­menliğini koruyacak bir geçiş dönemi. Aynı zamanda, devlet kurumlarını koruyacak bir dö­nem olmalı" diye konuştu.

Suriye halkının bütün çeşit­liliğiyle isteklerine cevap ve­rebilecek bir süreç olması ge­rektiğini dile getiren Von der Leyen, milli birliğe saygı du­yulması ve azınlıkların da ko­runması gerektiğine dikkati çekti. Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) bu süreçte ata­cağı adımlara değinerek, en üst seviyedeki diplomatın Şam'a geri döneceğini vurguladı.

Erdoğan: DEAŞ ve PKK'yı sahada bozguna uğratan tek ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmelerinde Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduklarını gördüğünü bildirdi.

Türkiye'nin, AB ile üye ülkelerle temaslarının arttığı bir yılın geride bırakıldığını söyleyen Erdoğan, “AB üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca Erdoğan, “Türkiye, her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, "13 yıllık bu insani buhran ve çatışma döneminde AB ile birçok projeyi hayata geçirdik.

Birliğin, ülkemizin yükünü hafifletmek amacıyla sağladığı desteği, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştırmak için çeşitlendirmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Bu desteğin Suriye'de temel altyapı yatırımlarını içerecek şekilde, orta ve uzun vadeli kapsamlı ve sürdürülebilir olmasının çok mühim olduğunu ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin kuzey bölgelerinde bu alanda birçok faaliyetlerde bulunmuş bir ülke olarak birlikte çalışmaya hazırız” dedi.

Türkiye ve AB arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İki gün sonra yapılacak Birlik Zirvesi'nde ilişkilerdeki tüm kısıtlamaları kaldıracak, askıya alınan yüksek düzeyli diyalogları canlandıracak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi beklentimize cevap verecek ve vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararlar alınmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İnsani yardım 160 milyon euroya çıktı

AB insani yardım ekiplerinin Şam'da bulunduğunu da belirten Von der Leyen, insani yardım için hava köprüsü kurulduğuna ve ilk teslimatın bu hafta içinde yapılacağına işaret ederek, "Bu yıl, insani yardımlarımızı 160 milyon euroya çıkardık" şeklinde konuştu. Avrupa'nın halihazırda Suriye'nin en büyük donörü olduğunun altını çizen Von der Leyen, "2011'den bu yana yıllık düzenlediğimiz Suriye konferanslarında 33 milyar eurodan fazla katkıda bulunduk ve bu desteğe devam etmeliyiz” dedi.

Türkiye'nin bölgeye istikrar gelmesi için çok önemli rolü olduğunu belirten Von der Leyen, şunları söyledi: "Terörizme karşı birlikte çok dikkatli olmalıyız. Özellikle de Doğu Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanması riski var. Bunun olmasına izin veremeyiz. Türkiye'nin de meşru güvenlik endişelerine mutlaka cevap verilmesi ve bunların karşılanması gerekiyor. Aynı zamanda, tüm Suriyelilerin bütün azınlıklar dahil olmak üzere güvende olmasını sağlamak gerekiyor."